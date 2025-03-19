У Києві відбувся запуск фази III програми "U-LEAD з Європою"

Катаріна Матернова (Фото: LIGA.net/Євгенія Мазур)

18 березня 2025 року в Києві відбулася презентація фази III "U-LEAD з Європою". На ній із вітальним словом виступили донори та партнери "U-LEAD з Європою".

Серед них: Катаріна Матернова, пані посол Європейського Союзу в Україні; Мартін Єґер, посол Німеччини в Україні; Матея Превольшек, посолка Словенії в Україні; Себастьян Сурун, заступник Посла Франції в Україні та інші.

Так, у своєму виступі Катаріна Матернова наголосила на важливості децентралізації для стійкості України: "Ми б не вижили так, як ми вижили на початку війни, якби не децентралізація. Якби не процеси і не схильність людей брати ініціативу у свої руки".

Вона наголосила, що цей процес триває навіть у воєнний час, і його успіхи є ключовими для відновлення країни: "Зараз як ніколи Україні потрібна децентралізація. Як ніколи Україні потрібна влада, ініціатива, ідеї і, зрештою, їхнє втілення в її власних руках".

На полях заходу відбулася церемонія підписання Угоди про Фазу ІІІ Програми "U-LEAD з Європою". Директор програми Бастіан Файгель розповів про основні її пріоритети та напрями.

"Сьогодні ми розпочинаємо новий етап стійкості, трансформації та непохитної відданості народу України. Це шлях, позначений перемогами, відвертими розмовами та історичними викликами. Все почалося з Революції Гідності. Українські громадяни – молодь і старше покоління – вийшли на вулиці, щоб вимагати майбутнього, заснованого на європейських демократичних цінностях", – зазначив він.

За словами директора, одним із ключових рішень на цьому шляху стало наближення влади до громадян шляхом передачі повноважень на місцевий рівень.

"І тоді було ухвалене ключове рішення – наблизити владу до людей, передавши її від центрів ухвалення рішень громадянам. Так народилася реформа децентралізації – ініціатива українського уряду, заснована на концепції реформи "333", яка стала наріжним каменем більш демократичної, прозорої України з ефективнішими інституціями", – наголосив Файгель.





Довідково. Програма "U-LEAD з Європою" (Ukraine – Local Empowerment, Accountability and Development Programme) була започаткована 2016 року для підтримки впровадження багаторівневого врядування, яке є прозорим, підзвітним та орієнтованим на потреби населення України.

Нині програма, яку підтримують ЄС і його держави-члени (Німеччина, Данія, Франція, Польща та Словенія) у партнерстві з урядом України, офіційно розпочинає III фазу реалізації.