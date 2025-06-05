У травні лісокористувачі реалізували на УЕБ 303,35 тис. куб. м деревини на 1,23 млрд грн

На Українській енергетичній біржі ринок необробленої деревини є ефективним, стабільним та відкритим, а від так має попит у його учасників. У травні 2025 року на аукціонах УЕБ лісокористувачі реалізували 303,35 тис. куб. м зазначеного ресурсу на 1,23 млрд грн (з ПДВ). Продано 172,73 тис. куб. м круглих лісоматеріалів на загальну суму 991,18 млн грн (з ПДВ) та 130,62 тис. куб. м деревини дров’яної на 243,10 млн грн (з ПДВ).

Розподіл продажів необробленої деревини був наступним: 57% – круглі лісоматеріали, 43% – деревина дров’яна.

Завдяки крокам аукціонів продавці отримали додатковий дохід на суму 303,85 млн грн (з ПДВ).

Реалізовували необроблену деревину лісові господарства з семи областей України.

Стосовно круглих лісоматеріалів. Найбільше продано сосни, дубу та вільхи, де частка їх реалізації у загальній структурі склала 72,28%, 7,21% і 6,81% відповідно. Також були продажі таких порід як береза, ялина, ясен, осика, бук та інші.

Щодо деревини дров’яної. Переважну більшість дров (56%) було продано для промислового використання, тоді як 44% було реалізовано для непромислового. Найбільший попит мали дрова породи сосна, які склали 41% від загального обсягу.

Також фахівці УЕБ регулярно розраховують тижневі та місячні індекси середньозважених цін на круглі лісоматеріали. Ці дані підвищують прозорість ринку та є бенчмарком.

У порівнянні з попереднім місяцем середньозважені ціни на більшість круглих лісоматеріалів продемонстрували зростання.

Найбільше підвищення ціни зафіксовано по березі – наразі її вартість становить 7 710,21 грн (з ПДВ). Основною причиною такого стрибка стали проведені цього місяця квартальні торги, які активізували попит на цю породу.

Протилежна динаміка спостерігалася щодо бука – середньозважена ціна на цю породу знизилася на 8,6% досягнувши 3 933,75 грн за куб. м (з ПДВ).

"Українська енергетична біржа відкрита для кожного учаснику ринку. Торги на нашій електронній платформі завжди прозорі та конкурентні, що створює справжню, справедливу ціну на сировину. У травні на УЕБ реалізовано 303,35 тис. куб. м необробленої деревини й це є гарним результатом", – наголосив заступник генерального директора УЕБ Костянтин Шевчук.