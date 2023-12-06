УЕБ презентує новий модуль аналітики за напрямком "Деревина"

Ліцензована НКЦПФР ТОВ "Українська енергетична біржа" продовжує удосконалювати ринкові відносини з використанням передового світового досвіду. Крім розвитку самих торгових систем біржа постійно усучаснює й супутні сервіси. Одним з найважливіших є інструмент доступу до аналітичної інформації.

У п’ятницю 8 грудня з 16 до 17 години в онлайн режимі команда Української енергетичної біржі продемонструє особливості функціонування та широкий асортимент можливостей нового модуля аналітики.

Даний сервіс став більш професійним, гнучким, функціональним та зручним у використанні.

Скориставшись модулем аналітики можна отримати інформацію про кількість проведених торгів за визначений період, кількість їх учасників, переможців, цінові тенденції, динаміку об’ємів продажів деревини по областях, про розподіл реалізації порід за областями та багато іншого. Також у сервісі відображаються місячні та тижневі індекси середньозважених цін на необроблену деревину та деревину дров’яну.

Посилання для участі у презентації буде надіслано зареєстрованим учасникам за вказаними в анкеті контактними даними.

Форма реєстрації

"УЕБ намагається зробити торги деревиною максимально зручними та прозорими для їх учасників. Тому ми запровадили такі додаткові сервіси, як модуль аналітики та індекси середньозважених цін. Це є світовою практикою. Для зручності та ефективності використання дані сервіси спеціалісти УЕБ постійно вдосконалюють, надають їм більшої ефективності. Скористатися модулем аналітики та отримати необхідну інформацію може кожен охочий", – наголосив заступник генерального директора ТОВ "УЕБ" Костянтин Шевчук.