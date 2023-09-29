УЕБ взяла участь у розширеному засіданні колегії Державного агентства лісових ресурсів України

На заході були присутні керівники міжрегіональних управлінь лісового та мисливського господарства, підприємств, установ та організацій безпосереднього підпорядкування, лісових офісів та інших організацій.

Очолив засідання заступник Голови ДАЛРУ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, т.в.о. Голови Державного агентства лісових ресурсів України Віктор Смаль. Членами колегії були т.в.о. генерального директора ДСГП "Ліси України" Юрій Болоховець, начальник Управління лісового господарства та відтворення лісів ДАЛРУ Ігор Будзінський, Голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко, директор Українського науково-дослідного інституту гірського лісівництва ім. П.С. Пастернака Олексій Голубчак та інші.

Українську енергетичну біржу на засіданні представив заступник генерального директора ТОВ "УЕБ" Костянтин Шевчук.

Головними темами порядку денного стали: "Взаємовідносини бізнесу у сфері надрокористування та державними органами і державними підприємствами лісової галузі: виклики, проблемні питання та очікування", "Про стан використання земель лісогосподарського призначення в умовах реформування лісової галузі", "Стан та перспективи лісовпорядкування", "Про використання лісосировинних ресурсів підприємствами галузі" та "Інновації та розвиток системи електронного обліку деревини".

Костянтин Шевчук ознайомив присутніх з результатами біржових торгів за напрямком "Необроблена деревина та пиломатеріали" на УЕБ за 2023 рік.

Він зазначив, що за 9 місяців 2023 року показники обсягу продажу та загальної вартості реалізованого продукту обійшли показники минулого року. За січень-вересень було реалізовано на 1,4% куб. м деревини більше, ніж за повний 2022 рік.

"Загалом за 9 місяців поточного року на УЕБ за напрямком "Необроблена деревина та пиломатеріали" було проведено понад 1 550 аукціонів, за їх підсумками укладено близько 10 000 договорів. 1440 учасників торгів стали переможцями. Реалізовано 2,89 млн куб. м деревини вартість реалізації якої складає 6,85 млрд грн. Виходячи з цього ми бачимо, що прозора, конкурентна, відкрита для кожного біржова торгівля деревиною дає свої позитивні результати. Це є правильний напрямок. Завдяки зростанню кроків аукціонів продавці мають можливість отримати додатковий заробіток та направити ці кошти на подальший розвиток підприємств. Всі відповідні податки надходять у бюджет держави", – наголосив Костянтин Шевчук.