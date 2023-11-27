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27.11.2023, 16:40

УЕБ та Американська торговельна палата проводять вебінар "Ринок необробленої деревини в Україні"

УЕБ та Американська торговельна палата проводять вебінар "Ринок необробленої деревини в Україні" - Фото

Ринок деревини в Україні розвивається, переходить на світові стандарти та має подальші перспективи для зростання.

Для того, щоб окреслити нові напрямки діяльності, обговорити нагальні питання сьогодення, Українська енергетична біржа разом з Американською торговельною палатою проводять практичний вебінар "Ринок необробленої деревини в Україні". 

Захід відбудеться в онлайн режимі 30 листопада 2023 року з 11:00 до 12:00 год. Його спікером виступить заступник генерального директора УЕБ Костянтин Шевчук. 

На вебінарі будуть обговорені наступні питання: 

  • Огляд лісового фонду України та його структура; 
  • Статистика ринку деревини та його реформування в Україні; 
  • Етапи та система біржової торгівлі деревиною; 
  • Використання необробленої деревини в енергетичних проєктах. 

Зареєструватися для участі у заході можна на сайті Американської торговельної палати, або у вказаний час перейшовши за посиланням – https://us06web.zoom.us/j/83457296899. Мова вебінару англійська, але для зручності учасників буде надано синхронний переклад. 

"Ринок необробленої деревини в Україні розвивається та виходить на новий європейський рівень. З впровадженням реформи торги сировиною стали відкриті, конкурентні та доступні кожному. Ми використовуємо найсучасніші інструменти торгівлі, впроваджуємо додаткові сервіси для учасників такі, як індекси середньозважених цін, модуль аналітики, постторговий сервіс. Співпрацюємо з закордонними колегами. Попереду багато перспективних проєктів. Ми завжди в прямому діалозі зі своїми партнерами. Обговорення сучасного стану ринку деревини, напрямків подальшого розвитку та інших важливих питань відбудеться на практичному вебінарі "Ринок необробленої деревини в Україні". Просимо долучатися всіх охочих", – зазначає заступник генерального директора УЕБ Костянтин Шевчук.         

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Теги: УЕБ, американська торговельна палата
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