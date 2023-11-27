УЕБ та Американська торговельна палата проводять вебінар "Ринок необробленої деревини в Україні"

Для того, щоб окреслити нові напрямки діяльності, обговорити нагальні питання сьогодення, Українська енергетична біржа разом з Американською торговельною палатою проводять практичний вебінар "Ринок необробленої деревини в Україні".

Захід відбудеться в онлайн режимі 30 листопада 2023 року з 11:00 до 12:00 год. Його спікером виступить заступник генерального директора УЕБ Костянтин Шевчук.

На вебінарі будуть обговорені наступні питання:

Огляд лісового фонду України та його структура;

Статистика ринку деревини та його реформування в Україні;

Етапи та система біржової торгівлі деревиною;

Використання необробленої деревини в енергетичних проєктах.

Зареєструватися для участі у заході можна на сайті Американської торговельної палати, або у вказаний час перейшовши за посиланням – https://us06web.zoom.us/j/83457296899. Мова вебінару англійська, але для зручності учасників буде надано синхронний переклад.

"Ринок необробленої деревини в Україні розвивається та виходить на новий європейський рівень. З впровадженням реформи торги сировиною стали відкриті, конкурентні та доступні кожному. Ми використовуємо найсучасніші інструменти торгівлі, впроваджуємо додаткові сервіси для учасників такі, як індекси середньозважених цін, модуль аналітики, постторговий сервіс. Співпрацюємо з закордонними колегами. Попереду багато перспективних проєктів. Ми завжди в прямому діалозі зі своїми партнерами. Обговорення сучасного стану ринку деревини, напрямків подальшого розвитку та інших важливих питань відбудеться на практичному вебінарі "Ринок необробленої деревини в Україні". Просимо долучатися всіх охочих", – зазначає заступник генерального директора УЕБ Костянтин Шевчук.