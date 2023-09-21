УЕБ стала учасником круглого столу "Експортний потенціал деревообробної галузі України"

Захід зібрав представників деревообробних підприємств, громадських асоціацій галузі, державних організацій, торгових представників дипломатичних місій закордонних країн – Литви, Пакистану, Швейцарії, Узбекистану, Словаччини, Норвегії, Індонезії, Польщі, Малайзії, Азербайджану та делегатів Представництва ЄС в Україні та ЄБРР.

Став учасником зібрання й заступник генерального директора Української енергетичної біржі Костянтин Шевчук.

Також на заході були присутні: Голова ГС "АДПУ" Павло Васильєв, член НКЦПФР Арсен Ільїн, виконавчий директор ДП "Ліси України" Ігор Лицур, заступник директора Асоціації "Біржові та електронні майданчики" Олексій Петрашко та інші.

Круглий стіл містив у собі кілька панелей – "Державна політика у сфері лісового господарювання" та "Еволюція торгової системи на ринку деревини. Сучасні інструменти". Також відбулась панельна дискусія "Стан розвитку та експортний потенціал деревообробної індустрії".

Учасники зібрання обговорили напрямки переробки деревини в Україні, виклики з якими стикається бізнес в умовах війни, питання кадрового та ресурсного потенціалу галузі. Особливу увагу присутніх мало питання зовнішніх ринків збуту та експорту деревини дров’яної.

Костянтин Шевчук зазначив, що наразі закордонні партнери проявляють велику зацікавленість до українського ринку деревини. Тому УЕБ розробила цілу низку заходів з презентації вітчизняної системи біржової торгівлі даним ресурсом.

"Експорт продукції вітчизняних деревообробників, розширення зовнішніх ринків збуту є дуже важливим сьогодні. Адже це не лише надходження валютної виручки в Україну, а й розвиток галузі вцілому. Тому Українська енергетична біржа всіляко сприяє цьому питанню. Сьогоднішнє засідання за участі професіоналів галузі, торгових представників іноземних дипломатичних місій є чудовою нагодою поділитися досвідом, обмінятися думками, визначити подальші шляхи розвитку особливо ті, що стосуються експорту продукції українських деревообробних підприємств", – наголосив заступник генерального директора ТОВ "УЕБ" Костянтин Шевчук.