Застосунок Uklon – один із провідних додатків за рівнем захисту персональних даних в Україні

За рівнем захищеності персональних даних серед мобільних застосунків – Uklon зайняв своє почесне місце серед лідерів. Політика конфіденційності компанії відповідає вимогам українського законодавства та стандартам Загального регламенту про захист даних ЄС.

"Ми виділяємо безпеку як найвищий пріоритет наших користувачів: як під час поїздки, так і просто при користуванні застосунком. Це визнання свідчить про той великий обсяг роботи, який ми вкладаємо в забезпечення безпеки та конфіденційності інформації, якою ви ділитеся з нами", – говорить Сергій Гришков, СЕО Uklon.

У межах дослідження, експерти з юридичної та цифрової сфери проаналізували інтерфейси та політики конфіденційності найпопулярніших веб-сайтів і мобільних додатків технологічних компаній, які взаємодіють з клієнтами в цифровому просторі, включаючи такі бренди, як Kyivstar, Rozetka, OLX, UKR.Net, Prom.ua, Comfy, MAKEUP, Silpo, Bolt, Liki24, Glovo, та інші.

Українські бізнеси все частіше розуміють, наскільки важливо забезпечити захист персональних та цифрових даних своїх користувачів.

"В умовах євроінтеграції важливо, щоб приватні компанії не лише дотримувалися законодавства про захист персональних даних, а й були готовими запровадити європейські стандарти. Ми бачимо, що це поступово відбувається", - додає одна з авторок дослідження, юристка з медійного права та захисту персональних даних Аліна Правдиченко.

Важливо розуміти, що дані – це актив, який потребує відповідального, прозорого та безпечного підходу. Українські компанії поступово вдосконалюють свої механізми захисту персональних даних. Як наслідок, це сприяє зростанню довіри користувачів до українських сервісів.