Ukraїner International запускає серію подкастів "Деколонізація"

У кожному випуску ведучі будуть спілкуватися з міжнародними експертами на тему деколонізації історії, культури, політики, колективної пам’яті та інформації.

Гостею першого випуску, який вийде англійською 9 вересня, стане Кетрін Фієскі, франко-британська політологиня, дослідниця популізму, авторка багатьох книг та наукових робіт на тему популізму та тоталітаризму. У наступному епізоді, 16 вересня, своєю експертизою ділитиметься Джейд Мак-Глінн, британська історикиня та дослідниця російських гібридних загроз. На початку жовтня планується випуск з французьким філософом, режисером і письменником Бернаром-Анрі Леві, який системно відвідує Україну з 2014 року та адвокує інтереси українців у світі. З експертами спілкуватиметься шеф-редакторка Ukraїner International Анастасія Марушевська.

Проєкт "Деколонізація" має на меті розвіяти в європейському середовищі наративи про Україну, які створювалися від часів Московії та СРСР. Вони зберігаються й досі, оскільки російський вплив проник у політичні, культурні та інші сфери Європи. Зокрема освітні та академічні програми часто будуються на російських наративах і залишаються панівними.

"Запрошуємо вас до нашої нової серії подкастів, де будемо досліджувати, як Росія втручається в освіту, культуру, історію та інші сфери задля знищення української ідентичності. Разом з експертами ми спростуємо численні наративи, міфи та хибні уявлення про Україну, які росіяни поширюють країнами Європи. Також ми включатимемо досвід Польщі та Чехії, підкреслюючи, як їхні історії також були спотворені російським впливом. Дізнайтеся, як ці процеси впливають на думку світової спільноти, і що саме можуть зробити міжнародні інституції, щоб підтримати процес деколонізації України", – розповіла Анастасія Марушевська.

Випуски будуть створюватися на майданчиках англійською, польською та чеською. Запуск польської та чеської версій заплановано на кінець вересня. Ведучою польської версії буде Юлія Іваночко, головна редакторка та координаторка Ukraїner po polsku; ведучою чеської версії – Маргарита Голобродська, головна редакторка та координаторка Ukraїner v češtině.

Проєкт створений за підтримки Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та впроваджується Pact в Україні.





Довідка.

Ukraїner International є продовженням Ukraїner, української некомерційної медіа-організації, що розповідає історії про Україну та її людей за допомогою мультимедійного контенту. Ukraїner International охоплює глобальну аудиторію, створюючи контент багатьма мовами, зокрема англійською, польською, чеською, японською та іншими. Організація працює над тим, щоб забезпечити глибше розуміння української культури, історії та поточних подій, одночасно протидіючи дезінформації та просуваючи правдиві наративи про Україну в усьому світі.