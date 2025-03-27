Ukraїner та PR Army створили проєкт про передумови та наслідки депортації кримських татар

Ukraїner та громадська організація PR Army випустили проєкт "Позбутись непокірних. Як росіяни витісняли кримських татар". Він приурочений до 27 березня 2014 року, коли Генеральна Асамблея ООН підтримала територіальну цілісність України, визнавши Крим і Севастополь її невід'ємними частинами. За відповідну резолюцію проголосували 100 країн-членів ООН зі 194.

Цей проєкт у відеоформаті візуалізує історію передумов і наслідків окупації Криму та депортації кримських татар.

Основна увага зосереджена на етнокультурному аспекті: як знищували ідентичність кримськотатарського народу, трансформували Крим, руйнували його культуру та безжально експлуатували його ресурси. У матеріалі використано унікальні архівні кадри Криму і кримських татар, зібрані з різних архівів, які відкривають маловідомий для багатьох образ справжнього Криму до депортації.

Візуальну частину доповнюють голоси очевидців — цитати тих, хто пережив депортацію, які звучать у ключових моментах проєкту. Завершальним акцентом стали вірші, що надають матеріалу особливого емоційного забарвлення. Зокрема, вперше кримськотатарською мовою був перекладений відомий вірш Лілі Буджурової "Коли ми повернемося". Це наповнило проєкт глибоким особистісним змістом, роблячи його не лише художньо виразним, а й чуттєвим нагадуванням про трагедію, що торкнулася тисяч людських доль.

Переглянути відео українською на Ютуб-каналі Ukraïner: https://youtu.be/1SjhNoP7oRU

Переглянути відео англійською: https://youtu.be/IU3FuoJwggA?si=v0-8YqQXJ2Pb96ZJ