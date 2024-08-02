Український бренд парфумів та ароматів для дому Bibliothèque de Parfum виходить на міжнародний ринок

Для виходу на ринок Європи бренд пройшов сертифікацію якості відповідно до європейських стандартів.

Бренд Bibliothèque de Parfum, заснований у 2019 році Лорою Некрасовою в Харкові, спеціалізується на нішевих парфумах. Цей бренд став місцем творчості для талановитих парфумерів з різних куточків Європи. Після початку повномасштабного вторгнення бренд був змушений перенести своє виробництво та команду до Чернівців. Вже у 2023 році Bibliothèque de Parfum почав освоювати європейський ринок.

Для виходу на ринок Європи бренд пройшов сертифікацію якості відповідно до європейських стандартів. Лише після цього компанія налаштувала логістичні процеси, розпочала маркетингові кампанії та налагодила роботу в сегменті B2B. Також було запущено міжнародний вебсайт з підтримкою кількох мов, оптимізовано платіжні системи та відкрито філію в одній із європейських країн.

У березні 2024 року бренд взяв участь у виставці індустрії краси та здоров'я COSMOPROF WORLDWIDE BOLOGNA 2024, яка проходила у Болоньї. На виставці команда бренду представила нову лімітовану колекцію парфумів під назвою "I am", створену італійською парфумеркою Фернандою Руссо.

Окрім нової парфумерної колекції, Bibliothèque de Parfum також презентував нові аромати для дому, які успішно пройшли європейську сертифікацію. Британські клієнти високо оцінили українські продукти, відзначаючи їхню якість та відповідальний підхід виробника до бізнесу.

Таким чином, український бізнес має реальні шанси на успішний розвиток на міжнародному ринку, підтримуючи економіку та створюючи робочі місця в Україні.