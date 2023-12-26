Український письменник передав 1 000 000 гривень на ЗСУ

У 2022 році світ побачив перший друкований щоденник широкомасштабного вторгнення за однойменною назвою "24.02", авторства українського письменника Андрія Мероника.

Книжка описує перші 42 дні вторгнення очима пересічного мешканця столиці, розповідаючи про побут, страхи, емоції, події тощо. І насправді це не перша і не остання книга, яка розповідає про 2022 рік, але від усіх інших вона відрізняється тим, що письменник відмовився від фіксованої ціни за книжку на своєму сайті, щоб дати змогу кожному, хто зацікавився книгою, самостійно вибрати вартість.

Тож фактично, книга не продавалася, а обмінювалася на благодійні внески.

"24.02. Щоденник Війни" — це мемуари, які описують події в Україні під час війни 2022 року на основі реальних подій.

Станом на кінець 2023 року книга вийшла 4 тиражами і завдяки своїм читачам Мероник назбирав більше ніж 1 000 000 гривень, які повністю передав на потреби ЗСУ та постраждалих.

Книгу відзначено багатьма грамотами, зокрема офіційною подякою президентської платформи United24 за підтримки ініціатив і благодійні акції "Перемагаємо, читаючи" та "Війна триває". Також "24.02" представлена в багатьох національних бібліотеках України.

Довідка:

Книга представляла Україну на Франкфуртському книжковому ярмарку у 2022 році.

Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти (Держмистецтв) включило книгу "24.02" у список претендентів на здобуття премії імені Олеся Гончара у 2023 році.