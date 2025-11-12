Український підприємець із Гаваїв увійшов до складу журі Ukrainian Business Award 2025

У 2022 році Євген Зражевець відкрив компанію YZ PRO LLC на Гаваях, що спеціалізується на ремонті побутової техніки. Бізнес швидко виріс

У 2025 році до складу журі престижної бізнес-премії Ukrainian Business Award увійшов підприємець і засновник компанії YZ PRO LLC (Гонолулу, США) Євген Зражевець. Його історія — це приклад поєднання міжнародного досвіду, глибоких управлінських знань та відданості Україні.

До створення власного бізнесу за кордоном він понад десять років керував великими будівельними компаніями "Мегабуд" і "Мегаінвестбуд" у Харкові. За цей час реалізував десятки масштабних житлових комплексів "під ключ", створив виробництва вікон і меблів для власних проєктів та організував підрозділ із роботи з баштовими кранами. Досвід управління великими командами та взаємодії з підрядниками навчив його системності, ефективності й гнучкості.

У 2022 році Євген відкрив компанію YZ PRO LLC на Гаваях, що спеціалізується на ремонті побутової техніки. Бізнес швидко виріс завдяки впровадженню CRM-систем, кол-трекінгу та онлайн-школи для навчання майстрів. Сьогодні компанія демонструє стабільний розвиток і позитивну репутацію серед клієнтів.

Його експертність підтверджена також академічними здобутками: він захистив дисертацію на тему фінансового забезпечення венчурних інвестицій, виступав опонентом у наукових радах та активно ділився досвідом у професійних колах. Євген впевнений, що майбутнє українського бізнесу залежить від прозорості, інноваційності та довіри між партнерами.

Призначення Євгена Зражевця членом журі Ukrainian Business Award 2025 стало визнанням його професійного та людського авторитету. Його завданням у складі журі є не лише оцінювання компаній і підприємців, а й формування європейських стандартів прозорості, відповідальності та інноваційності в українському бізнесі.