Українцям – найкраще! "Українська народна премія-2023" допомагає обирати найкращі товари та послуги

Війна змінила кожного з нас, але зробила нас сильніше та згуртованіше. Не дивлячись на воєнні дії, обстріли, проблеми з постачанням та багато супутніх проблем, український бізнес працює. Всі покликані відновлювати українську економіку, особливо під час війни. Проте українські споживачі залишаються дуже вибагливими до якості товарів та послуг і це підтверджує рейтинг "Українська народна премія". Найпопулярніша відзнака країни є свідченням того, що компанії отримали народне визнання та довіру українських споживачів.

За результатами дослідження в рамках всеукраїнського національного проєкту Українська народна премія – 2023 визначено 715 переможців у 30 категоріях! Серед них є як всесвітньо відомі бренди з багаторічною історією, так і новачки, які нещодавно з’явилися на ринку та встигли підкорити серця українців. Якщо ви зустрінете відзнаку Української народної премії, ви можете бути певні, що цей товар чи послуга заслуговує на увагу. 

Українцям – найкраще! "Українська народна премія-2023" допомагає обирати найкращі товари та послуги

Представляємо вашій увазі частину переможців 2023 року:

  • HOTLINE.FINANCE – СТРАХОВИЙ МАРКЕТПЛЕЙС (АГРЕГАТОР) 2023 РОКУ
  • ПОДОРОЖНИК – МЕРЕЖА АПТЕК 2023 РОКУ
  • БРАДОБРЕЙ – МЕРЕЖА БАРБЕРШОПІВ 2023 РОКУ
  • ENGLISHDOM – АНГЛІЙСЬКА ОНЛАЙН 2023 РОКУ
  • KITE – РЮКЗАКИ 2023 РОКУ
  • ACME COLOR – УКРАЇНСЬКА ФАРБА ДЛЯ ВОЛОССЯ 2023 РОКУ
  • VARTA – БАТАРЕЙКИ 2023 РОКУ
  • VARTA – АКУМУЛЯТОРНІ БАТАРЕЙКИ 2023 РОКУ
  • VARTA – ЛІХТАРІ 2023 РОКУ
  • GRKY ESPRESSO BAR – МЕРЕЖА КАВ'ЯРЕНЬ 2023 РОКУ
  • GO IT – IT ОСВІТА 2023 РОКУ
  • NEW RECRUITING GROUP – РЕКРУТИНГОВА КОМПАНІЯ 2023 РОКУ
  • ANSWEAR.UA – МУЛЬТИБРЕНДОВИЙ МАГАЗИН 2023 РОКУ
  • ANSWEAR.UA – ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ОДЯГУ 2023 РОКУ
  • MILLENNIUM – ЦУКЕРКИ 2023 РОКУ
  • MILLENNIUM – ШОКОЛАД 2023 РОКУ
  • iFresh – ОСВІЖУВАЧІ ПОВІТРЯ 2023 РОКУ
  • Pride – ПРАЛЬНІ ПОРОШКИ 2023 РОКУ
  • VACO – ЗАХИСТ ВІД КОМАХ (ІНСЕКТИЦИДИ) 2023 РОКУ
  • VACO – ЗАХИСТ ВІД КОМАХ (РЕПЕЛЕНТИ) 2023 РОКУ
  • NovoAbrasive – АБРАЗИВНІ КРУГИ 2023 РОКУ
  • БІЛЕ ВУГІЛЛЯ – СОРБЕНТ 2023 РОКУ
  • АЛЬБА – ЗАСІБ ДЛЯ НОРМАЛІЗАЦІЇ СТАНУ ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ 2023 РОКУ
  • ЙОСЕН – ЗАСІБ З ЙОДОМ 2023 РОКУ
  • СЕЛЕНОРМ – ЗАСІБ З СЕЛЕНОМ 2023 РОКУ
  • NATURE'S SUNSHINE – ДІЄТИЧНА ДОБАВКА 2022 РОКУ
  • B.BRAUN – ШПРИЦИ 2023 РОКУ
  • B.BRAUN – КАТЕТЕРИ ТА ІНФУЗІЙНІ СИСТЕМИ 2023 РОКУ
  • APLOT – ВХІДНІ ДВЕРІ 2023 РОКУ
  • ПЕРША ВІЗА – ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЗА КОРДОНОМ 2023 РОКУ
  • IRON MASTER – СТО (КИЇВ) 2023 РОКУ
  • OMRON – ВИРОБНИК ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я 2023 РОКУ
  • МАТИ ТА ДИТИНА – КЛІНІКА РЕПРОДУКТИВНОЇ МЕДИЦИНИ 2023 РОКУ
  • BEAUTY LUX – ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЛАЗЕРНОЇ ТА АПАРАТНОЇ КОСМЕТОЛОГІЇ 2023 РОКУ
  • FILLIN – ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ (ФАСІЛІТІ-МЕНЕДЖМЕНТ) 2023 РОКУ
  • АТЛ – МЕРЕЖА АВТОМАГАЗИНІВ 2023 РОКУ
  • AVON – Б'ЮТІ-БРЕНД 2023 РОКУ
  • MOYO – МЕРЕЖА МАГАЗИНІВ ТЕХНІКИ 2023 РОКУ
  • SUZIE – ДИТЯЧИЙ ОДЯГ (ШКІЛЬНА ФОРМА) 2023 РОКУ
  • FUJIKURA – ВИРОБНИК АВТОМОБІЛЬНИХ КОМПЛЕКТУЮЧИХ 2023 РОКУ

Ознайомитися з повним переліком компаній-переможців можна на офіційному сайті премії.

https://www.ukrainian-choice.com/winners-2023 

Вже найближчим часом стартує реєстрація для участі у рейтингу "Українська народна премія – 2024", де компанії  знову отримають можливість продемонструвати свої переваги та поборотись за визнання українських споживачів.

Підтримуйте ЗСУ та вірте в Перемогу!

Слава Україні!

Українська народна премія-2023