Українцям – найкраще! "Українська народна премія-2023" допомагає обирати найкращі товари та послуги

Війна змінила кожного з нас, але зробила нас сильніше та згуртованіше. Не дивлячись на воєнні дії, обстріли, проблеми з постачанням та багато супутніх проблем, український бізнес працює. Всі покликані відновлювати українську економіку, особливо під час війни. Проте українські споживачі залишаються дуже вибагливими до якості товарів та послуг і це підтверджує рейтинг "Українська народна премія". Найпопулярніша відзнака країни є свідченням того, що компанії отримали народне визнання та довіру українських споживачів.

За результатами дослідження в рамках всеукраїнського національного проєкту Українська народна премія – 2023 визначено 715 переможців у 30 категоріях! Серед них є як всесвітньо відомі бренди з багаторічною історією, так і новачки, які нещодавно з’явилися на ринку та встигли підкорити серця українців. Якщо ви зустрінете відзнаку Української народної премії, ви можете бути певні, що цей товар чи послуга заслуговує на увагу.

Представляємо вашій увазі частину переможців 2023 року:

HOTLINE.FINANCE – СТРАХОВИЙ МАРКЕТПЛЕЙС (АГРЕГАТОР) 2023 РОКУ

ПОДОРОЖНИК – МЕРЕЖА АПТЕК 2023 РОКУ

БРАДОБРЕЙ – МЕРЕЖА БАРБЕРШОПІВ 2023 РОКУ

ENGLISHDOM – АНГЛІЙСЬКА ОНЛАЙН 2023 РОКУ

KITE – РЮКЗАКИ 2023 РОКУ

ACME COLOR – УКРАЇНСЬКА ФАРБА ДЛЯ ВОЛОССЯ 2023 РОКУ

VARTA – БАТАРЕЙКИ 2023 РОКУ

VARTA – АКУМУЛЯТОРНІ БАТАРЕЙКИ 2023 РОКУ

VARTA – ЛІХТАРІ 2023 РОКУ

GRKY ESPRESSO BAR – МЕРЕЖА КАВ'ЯРЕНЬ 2023 РОКУ

GO IT – IT ОСВІТА 2023 РОКУ

NEW RECRUITING GROUP – РЕКРУТИНГОВА КОМПАНІЯ 2023 РОКУ

ANSWEAR.UA – МУЛЬТИБРЕНДОВИЙ МАГАЗИН 2023 РОКУ

ANSWEAR.UA – ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ОДЯГУ 2023 РОКУ

MILLENNIUM – ЦУКЕРКИ 2023 РОКУ

MILLENNIUM – ШОКОЛАД 2023 РОКУ

iFresh – ОСВІЖУВАЧІ ПОВІТРЯ 2023 РОКУ

Pride – ПРАЛЬНІ ПОРОШКИ 2023 РОКУ

VACO – ЗАХИСТ ВІД КОМАХ (ІНСЕКТИЦИДИ) 2023 РОКУ

VACO – ЗАХИСТ ВІД КОМАХ (РЕПЕЛЕНТИ) 2023 РОКУ

NovoAbrasive – АБРАЗИВНІ КРУГИ 2023 РОКУ

БІЛЕ ВУГІЛЛЯ – СОРБЕНТ 2023 РОКУ

АЛЬБА – ЗАСІБ ДЛЯ НОРМАЛІЗАЦІЇ СТАНУ ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ 2023 РОКУ

ЙОСЕН – ЗАСІБ З ЙОДОМ 2023 РОКУ

СЕЛЕНОРМ – ЗАСІБ З СЕЛЕНОМ 2023 РОКУ

NATURE'S SUNSHINE – ДІЄТИЧНА ДОБАВКА 2022 РОКУ

B.BRAUN – ШПРИЦИ 2023 РОКУ

B.BRAUN – КАТЕТЕРИ ТА ІНФУЗІЙНІ СИСТЕМИ 2023 РОКУ

APLOT – ВХІДНІ ДВЕРІ 2023 РОКУ

ПЕРША ВІЗА – ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЗА КОРДОНОМ 2023 РОКУ

IRON MASTER – СТО (КИЇВ) 2023 РОКУ

OMRON – ВИРОБНИК ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я 2023 РОКУ

МАТИ ТА ДИТИНА – КЛІНІКА РЕПРОДУКТИВНОЇ МЕДИЦИНИ 2023 РОКУ

BEAUTY LUX – ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЛАЗЕРНОЇ ТА АПАРАТНОЇ КОСМЕТОЛОГІЇ 2023 РОКУ

FILLIN – ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ (ФАСІЛІТІ-МЕНЕДЖМЕНТ) 2023 РОКУ

АТЛ – МЕРЕЖА АВТОМАГАЗИНІВ 2023 РОКУ

AVON – Б'ЮТІ-БРЕНД 2023 РОКУ

MOYO – МЕРЕЖА МАГАЗИНІВ ТЕХНІКИ 2023 РОКУ

SUZIE – ДИТЯЧИЙ ОДЯГ (ШКІЛЬНА ФОРМА) 2023 РОКУ

FUJIKURA – ВИРОБНИК АВТОМОБІЛЬНИХ КОМПЛЕКТУЮЧИХ 2023 РОКУ

Ознайомитися з повним переліком компаній-переможців можна на офіційному сайті премії.

https://www.ukrainian-choice.com/winners-2023

Вже найближчим часом стартує реєстрація для участі у рейтингу "Українська народна премія – 2024", де компанії знову отримають можливість продемонструвати свої переваги та поборотись за визнання українських споживачів.

Підтримуйте ЗСУ та вірте в Перемогу!

Слава Україні!