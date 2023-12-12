Українцям – найкраще! "Українська народна премія-2023" допомагає обирати найкращі товари та послуги
Війна змінила кожного з нас, але зробила нас сильніше та згуртованіше. Не дивлячись на воєнні дії, обстріли, проблеми з постачанням та багато супутніх проблем, український бізнес працює. Всі покликані відновлювати українську економіку, особливо під час війни. Проте українські споживачі залишаються дуже вибагливими до якості товарів та послуг і це підтверджує рейтинг "Українська народна премія". Найпопулярніша відзнака країни є свідченням того, що компанії отримали народне визнання та довіру українських споживачів.
За результатами дослідження в рамках всеукраїнського національного проєкту Українська народна премія – 2023 визначено 715 переможців у 30 категоріях! Серед них є як всесвітньо відомі бренди з багаторічною історією, так і новачки, які нещодавно з’явилися на ринку та встигли підкорити серця українців. Якщо ви зустрінете відзнаку Української народної премії, ви можете бути певні, що цей товар чи послуга заслуговує на увагу.
Представляємо вашій увазі частину переможців 2023 року:
- HOTLINE.FINANCE – СТРАХОВИЙ МАРКЕТПЛЕЙС (АГРЕГАТОР) 2023 РОКУ
- ПОДОРОЖНИК – МЕРЕЖА АПТЕК 2023 РОКУ
- БРАДОБРЕЙ – МЕРЕЖА БАРБЕРШОПІВ 2023 РОКУ
- ENGLISHDOM – АНГЛІЙСЬКА ОНЛАЙН 2023 РОКУ
- KITE – РЮКЗАКИ 2023 РОКУ
- ACME COLOR – УКРАЇНСЬКА ФАРБА ДЛЯ ВОЛОССЯ 2023 РОКУ
- VARTA – БАТАРЕЙКИ 2023 РОКУ
- VARTA – АКУМУЛЯТОРНІ БАТАРЕЙКИ 2023 РОКУ
- VARTA – ЛІХТАРІ 2023 РОКУ
- GRKY ESPRESSO BAR – МЕРЕЖА КАВ'ЯРЕНЬ 2023 РОКУ
- GO IT – IT ОСВІТА 2023 РОКУ
- NEW RECRUITING GROUP – РЕКРУТИНГОВА КОМПАНІЯ 2023 РОКУ
- ANSWEAR.UA – МУЛЬТИБРЕНДОВИЙ МАГАЗИН 2023 РОКУ
- ANSWEAR.UA – ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ОДЯГУ 2023 РОКУ
- MILLENNIUM – ЦУКЕРКИ 2023 РОКУ
- MILLENNIUM – ШОКОЛАД 2023 РОКУ
- iFresh – ОСВІЖУВАЧІ ПОВІТРЯ 2023 РОКУ
- Pride – ПРАЛЬНІ ПОРОШКИ 2023 РОКУ
- VACO – ЗАХИСТ ВІД КОМАХ (ІНСЕКТИЦИДИ) 2023 РОКУ
- VACO – ЗАХИСТ ВІД КОМАХ (РЕПЕЛЕНТИ) 2023 РОКУ
- NovoAbrasive – АБРАЗИВНІ КРУГИ 2023 РОКУ
- БІЛЕ ВУГІЛЛЯ – СОРБЕНТ 2023 РОКУ
- АЛЬБА – ЗАСІБ ДЛЯ НОРМАЛІЗАЦІЇ СТАНУ ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ 2023 РОКУ
- ЙОСЕН – ЗАСІБ З ЙОДОМ 2023 РОКУ
- СЕЛЕНОРМ – ЗАСІБ З СЕЛЕНОМ 2023 РОКУ
- NATURE'S SUNSHINE – ДІЄТИЧНА ДОБАВКА 2022 РОКУ
- B.BRAUN – ШПРИЦИ 2023 РОКУ
- B.BRAUN – КАТЕТЕРИ ТА ІНФУЗІЙНІ СИСТЕМИ 2023 РОКУ
- APLOT – ВХІДНІ ДВЕРІ 2023 РОКУ
- ПЕРША ВІЗА – ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЗА КОРДОНОМ 2023 РОКУ
- IRON MASTER – СТО (КИЇВ) 2023 РОКУ
- OMRON – ВИРОБНИК ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я 2023 РОКУ
- МАТИ ТА ДИТИНА – КЛІНІКА РЕПРОДУКТИВНОЇ МЕДИЦИНИ 2023 РОКУ
- BEAUTY LUX – ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЛАЗЕРНОЇ ТА АПАРАТНОЇ КОСМЕТОЛОГІЇ 2023 РОКУ
- FILLIN – ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ (ФАСІЛІТІ-МЕНЕДЖМЕНТ) 2023 РОКУ
- АТЛ – МЕРЕЖА АВТОМАГАЗИНІВ 2023 РОКУ
- AVON – Б'ЮТІ-БРЕНД 2023 РОКУ
- MOYO – МЕРЕЖА МАГАЗИНІВ ТЕХНІКИ 2023 РОКУ
- SUZIE – ДИТЯЧИЙ ОДЯГ (ШКІЛЬНА ФОРМА) 2023 РОКУ
- FUJIKURA – ВИРОБНИК АВТОМОБІЛЬНИХ КОМПЛЕКТУЮЧИХ 2023 РОКУ
Ознайомитися з повним переліком компаній-переможців можна на офіційному сайті премії.
https://www.ukrainian-choice.com/winners-2023
Вже найближчим часом стартує реєстрація для участі у рейтингу "Українська народна премія – 2024", де компанії знову отримають можливість продемонструвати свої переваги та поборотись за визнання українських споживачів.
Підтримуйте ЗСУ та вірте в Перемогу!
Слава Україні!