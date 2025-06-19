Успішна приватизація ДАТ "Будівельна компанія 'Укрбуд'" через майданчик УУБ за 805 млн грн

8 червня 2025 року в системі Prozorro.Продажі відбувся аукціон із приватизації державного акціонерного товариства "Будівельна компанія 'Укрбуд'" у рамках програми великої приватизації. Фонд державного майна України реалізував 100% акцій компанії через майданчик Української універсальної біржі. Завдяки конкуренції між учасниками стартова ціна лота зросла з 262 646 000 грн до 805 001 000 грн, що втричі перевищує початкову вартість.

ДАТ "Будівельна компанія 'Укрбуд'" спеціалізується на проєктуванні об’єктів промислового та цивільного призначення, виконанні будівельно-монтажних робіт, а також підготовці й перепідготовці кадрів для будівельної галузі. Майновий комплекс компанії, розташований у м. Київ, включає 10 дочірніх підприємств, серед яких проєктні інститути та навчально-курсові комбінати, із загальною балансовою вартістю активів понад 255 млн грн та 114 000 м² нерухомості в різних регіонах України.

В аукціоні взяли участь п’ять компаній, а переможцем стала організація, яку залучила та супроводжувала команда Української універсальної біржі. Конкуренція між учасниками забезпечила значне зростання ціни, що дозволить поповнити державний бюджет на 805 001 000 грн.

"Майданчик Української універсальної біржі впевнено лідирує на аукціонах Прозорро.Продажі за обсягами наповнення державного та місцевих бюджетів. Наші менеджери старанно працюють над підготовкою до електронних торгів кожного учасника. Наразі це вже другий об’єкт великої приватизації, який придбав наш клієнт. Якщо ви бажаєте розвивати українську економіку, запрошуємо до співпраці", — говорить директор ТОВ "Українська універсальна біржа" Сергій Гладкий.

Загалом через майданчик УУБ реалізовано об’єктів на суму понад 14,38 млрд грн, що є найкращим показником серед маркетплейсів Prozorro.Продажі. Приватизація ДАТ "Укрбуд" стала важливим етапом у програмі великої приватизації, сприяючи залученню інвестицій і модернізації будівельної галузі України. УУБ продовжує забезпечувати прозорі та конкурентні умови для всіх учасників торгів. Для отримання консультацій щодо участі в аукціонах звертайтеся до менеджерів Української універсальної біржі.