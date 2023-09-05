УУБ – лідер серпня із продажу активів банків-банкрутів

Завдяки цим онлайн торгам Фонд гарантування вкладів фізичних осіб отримав понад 224 млн грн на погашення заборгованості для виплати гарантованого відшкодування вкладникам, інших заборгованостей банків-банкрутів.

Більше третини цих торгів за рівнем доходів охопив майданчик Української універсальної біржі: 35,9%. Що у грошовому еквіваленті становить понад 80,5 млн грн.

"Лідерські позиції майданчика УУБ свідчать про професійний та відповідальний підхід до роботи команди маркетплейса. І звичайно ж, зручність сервісів на майданчику. Адже, нагадаю, що із активами банків-банкрутів працює набагато менше платформ, ніж за іншими напрямками онлайн аукціонів. Проте наша команда не боїться працювати із найпроблемнішими лотами, залучати до них інвесторів, супроводжувати до підписання угоди" ,- говорить директор ТОВ "Українська універсальна біржа" Сергій Гладкий.

Так, саме з менеджерами майданчика УУБ працював переможець за найдорожчий лот місяця за напрямком торгів "Продаж активів банків-банкрутів". Актив АТ "Мегабанк" учасник викупить за 72 млн грн.

Загалом за час проведення аукціонів із продажу активів банків-банкрутів на онлайн торгах, ФГВФО провів більше 14200 успішних аукціонів і вторгував майже 28 млрд грн. За результатами загальних підсумків, майданчик УУБ також утримує лідерські позиції із доходом до ФГВФО у майже 3 млрд грн.

Нині у системі Прозорро.Продажі понад 230 актуальних оголошень із продажу активів банків-банкрутів. Менеджери майданчика УУБ роз’яснять та супроводять інвесторів до кожного із них. Обирайте цікавий лот та реєструйтеся.