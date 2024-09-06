УУБ взяла участь у зустрічі з деревообробниками щодо виконання біржових договорів з продажу деревини

Українська універсальна біржа взяла участь в онлайн зустрічі з деревообробними підприємствами, обговорюючи виконання договорів та форс-мажорні обставини.

Українська універсальна біржа взяла участь в онлайн зустрічі з понад шістдесятьма представниками деревообробних підприємств, на якій були розглянуті актуальні питання щодо виконання договорів купівлі-продажу необробленої деревини.

Захід відбувся за ініціативи ГС "Асоціація деревообробних підприємств України".

УУБ представили заступник директора з моніторингу біржових торгів, виконання біржових угод та біржових договорів Володимир Тристан та юрисконсульт з моніторингу виконання біржових угод Катерина Кузьміна.

Спеціалісти УУБ відповіли деревообробникам на питання, що стосувались дій у разі форс-мажорних обставин, факторів, які впливають на формування стартової ціни на аукціонах, дій у разі невиконання продавцями своїх зобов’язань, випадків застосування штрафних санкцій та інші.

Також представники УУБ зазначили, що попри всі труднощі сьогодення, проблеми, викликані повномасштабним вторгненням ворога, рівень виконання договорів на біржі зростає й очікується, що за підсумками III кварталу він складе понад 90%. Цьому показнику в цілому сприяє реформа лісової галузі, яка проводиться керівництвом ДАЛРУ та ДП "Ліси України".

"Ми дякуємо всім учасникам зустрічі за продуктивний діалог. Українська універсальна біржа завжди відкрита до співпраці. Ми враховуємо думку кожного учасника торгів при прийняті рішень й намагаємось створити найзручніші умови на ринку деревини. Також ми розуміємо проблеми, що виникли в лісовій та деревообробній галузях, які викликані обставинами теперішнього часу. Всі питання, що виникають, будемо спільно вирішувати", – зазначив Володимир Тристан.