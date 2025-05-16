В E-Katalog розповіли, як купувати за найвигіднішими умовами

Особливо актуальними прайс-агрегатори є під час купівлі техніки, електроніки, товарів для дому, спорту та дітей

Фахівці багатофункціонального сервісу пошуку товарів в інтернет-магазинах та порівняння цін E-Katalog розповіли, як користуватись сервісом, щоб економити на покупках.

Що таке прайс-агрегатор

Прайс-агрегатор — це платформа, яка дає змогу користувачам порівняти ціни на один і той самий товар у десятках інтернет-магазинів. Це не лише зручно, а й економічно вигідно.

Наприклад, на сайті https://ek.ua/ зібрано пропозиції з різних торговельних майданчиків України. За допомогою цього ресурсу можна оперативно перевірити, де товар дешевший, чи є акції або безкоштовна доставка.

Особливо актуальними прайс-агрегатори є під час купівлі техніки, електроніки, товарів для дому, спорту та дітей. Замість того, щоб відкривати десятки вкладок вручну, користувач отримує всю інформацію на одній сторінці — зі знімками, технічними характеристиками, рейтингами магазинів та відгуками покупців.

Переваги прайс-агрегаторів

Одна з головних переваг — об'єктивність. Платформа не просуває окремі магазини, а ранжує їх за цінами, популярністю чи відгуками. Це дозволяє зробити по-справжньому зважений вибір, враховуючи не лише вартість, а й репутацію продавця.

Прайс-агрегатори також економлять час. Пошук товару та його аналоги зручно відфільтровуються за брендом, характеристиками або ціною. Крім того, багато сервісів дозволяють налаштувати сповіщення про зниження ціни, що особливо корисно під час сезонних розпродажів.

Прайс-агрегатори це ефективний спосіб купувати обдумано. Вони допомагають уникнути переплат, вибрати надійного продавця й зробити покупку швидше. У сучасних реаліях, коли ціни постійно змінюються, такий інструмент — реальна підтримка для споживача.

Про компанію

E-Katalog — прайс-агрегатор з можливістю пошуку та порівняння цін серед різноманітних категорій товарів. Тут можна знайти як побутову техніку, комп’ютери та електроніку, так і туристичне спорядження, дитячі товари та багато іншого.

Система E-Katalog налічує понад 3000 магазинів з 1,5 мільйонами товарів, і цей асортимент постійно оновлюється та поповнюється. Компанія працює на ринках України, США, Великобританії, Польщі та Казахстану.

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