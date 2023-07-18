Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали
Пресреліз
18.07.2023, 12:05

У першому півріччі 2023 року на УУБ лісгоспи продали необробленої деревини на 8,6 млрд грн

У першому півріччі 2023 року на УУБ лісгоспи продали необробленої деревини на 8,6 млрд грн - Фото

Реалізовано 3 526,95 тис. куб. м необробленої деревини на понад 8 млрд 623 млн грн

Українська універсальна біржа проводить торги необробленою деревиною. У першому півріччі 2023 року на ліцензованому торговельному майданчику проведено 2 013 торгів даним ресурсом з 2 487 учасниками. Реалізовано 3 526,95 тис. куб. м необробленої деревини на понад 8 млрд 623 млн грн.

Найбільші обсяги продажів відбулись у Рівненській, Житомирській, Львівській, Чернігівській та Закарпатській областях.

Попит мали – сосна, твердолистяні, ялина, дуб, де частка їх продажів у загальній структурі склала 58,76%, 8,14%, 6,97% та 5,79% відповідно. Була й реалізація інших порід.

"Попри складний воєнний час Українська універсальна біржа продовжує проводити торги за напрямком "Необроблена деревина та пиломатеріали". За 6 місяців поточного року реалізовано сировини на 8,6 млрд грн. Ми дбаємо, щоб покупець отримав якісну і саме ту деревину, яка йому потрібна. Тому на біржі діє постторговий сервіс. Наші Агенти працюють в регіонах й контролюють відвантаження реалізованого на торгах ресурсу новому власнику. Слідкують, щоб товар відповідав всім вимогам покупця. Завдяки такій процедурі рівень виконання договорів на УУБ досяг 80%", – зазначив директор Української універсальної біржі Сергій Гладкий.  

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Відправити:
Теги: Українська універсальна біржа, УУБ
Ще по темі
Новини бізнесу
Read all news
Популярне
Останні новини
Всі новини
 