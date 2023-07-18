У першому півріччі 2023 року на УУБ лісгоспи продали необробленої деревини на 8,6 млрд грн

Українська універсальна біржа проводить торги необробленою деревиною. У першому півріччі 2023 року на ліцензованому торговельному майданчику проведено 2 013 торгів даним ресурсом з 2 487 учасниками. Реалізовано 3 526,95 тис. куб. м необробленої деревини на понад 8 млрд 623 млн грн.

Найбільші обсяги продажів відбулись у Рівненській, Житомирській, Львівській, Чернігівській та Закарпатській областях.

Попит мали – сосна, твердолистяні, ялина, дуб, де частка їх продажів у загальній структурі склала 58,76%, 8,14%, 6,97% та 5,79% відповідно. Була й реалізація інших порід.

"Попри складний воєнний час Українська універсальна біржа продовжує проводити торги за напрямком "Необроблена деревина та пиломатеріали". За 6 місяців поточного року реалізовано сировини на 8,6 млрд грн. Ми дбаємо, щоб покупець отримав якісну і саме ту деревину, яка йому потрібна. Тому на біржі діє постторговий сервіс. Наші Агенти працюють в регіонах й контролюють відвантаження реалізованого на торгах ресурсу новому власнику. Слідкують, щоб товар відповідав всім вимогам покупця. Завдяки такій процедурі рівень виконання договорів на УУБ досяг 80%", – зазначив директор Української універсальної біржі Сергій Гладкий.