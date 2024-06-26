В Україні відбулася найбільша зустріч ритейлу країни RAU Expo 2024

У заході взяв участь і польський fashion-ритейлер LPP.

Понад два роки триває повномасштабне вторгнення росії в Україну, тому Асоціація ритейлерів України обрала основною темою заходу "Управляння ризиками: від стійкості до антикрихкості".

За два дні виступили 79 експертів, а сам захід відвідали більше 1100 гостей від компаній – лідерів ринку. Серед учасників виставки – 56 експонентів, частина з яких були ще й офіційними партнерами заходу. Організатор виставки – Асоціація ритейлерів України.

Впродовж двох днів проходили ділові конференції, на яких близько 80 спікерів з українських та міжнародних компаній ділилися своїм досвідом в умовах поточних викликів, презентували цікаві кейси та нові проєкти. Обговорювали актуальні проблеми галузі, в тому числі з представниками законодавчої та виконавчої влади, пропонували шляхи вирішення цих проблем та висвітлювали ключові тенденції ринку.

Зокрема, лейтмотивом багатьох виступів став пошук рішень для підвищення ефективності бізнесу в умовах дефіциту кадрів, енергії та фінансів. Представники компаній, які змогли не тільки вистояти та адаптуватись до найскладніших умов, наочно демонстрували, як можна продовжувати розвиток та ще й підтримувати країну гуманітарною та військовою допомогою. Учасники виставки відмічали надихаючу та мотивуючу атмосферу багатьох виступів.

Експо-зону виставки у двох залах представили близько 60 компаній, серед яких – Dragon Capital, SMART Business, Соловейко.медіа, iPost, AM Integrator Group, ABM Cloud, Ukrnafta, Monobank, Nhood Holding, Creatio, Promodo, Netpeak, SoftProm, Bosch, Global Spirits, Beauty prof, Fly Kids, Diodika, Fillin, EverteX, TextilBox, 4service, Вчасно, C4R, Num8erz, Техногард, Cleaning Pro Group, BudHouse Group, RDA, Ava Tech, ТРЦ Подоляни, ТРЦ PortCity, eSputnik, UTG, WR Group, IDNT, Mandarin Plaza Group, Alterra Group та багато інших компаній.

Гостями RAU Expo 2024 стали топ-менеджери і власники практично всіх ключових компаній роздрібної торгівлі та комерційної нерухомості, а також організацій, що пропонують ефективні рішення для ритейлу та девелопменту. Серед гостей події можна було зустріти представників Сільпо, Фора, Eva, Алло, Епіцентр К, Rozetka, Фокстрот, Moyo, Територія мінімальних цін, Masterzoo, LPP, МХП, Yuki, Vovk, АНЦ, Аптека 9-1-1, Будинок іграшок, Чудо острів, Dinarys GmbH, LC Waikiki, Puma, Sova, Intertop, Must Have, ТРЦ Respublika Park, ТРЦ Lavina Mall, ТРЦ Retroville, Arricano, БФК Gulliver, ТРЦ Nikolsky та інших.

Окремо варто відзначити партнерство з благодійним проєктом "Пташки перемоги", ГО Військова школа "Боривітер", БФ Гуркіт, БФ Об’єднання світових культур, БФ Руслана Шостака, БО Фонд наступу, ГО Батарейки, здавайтеся!

Генеральним партнером виставки став Ощадбанк, а генеральним партнером з надання цифрових та телеком рішень для бізнесу – компанія Київстар.