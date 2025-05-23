В Україні запрацювала система масового подання позовів через API: перші 5000 заяв — за 60 хвилин

Цифровізація судового документообігу дозволить зменшити навантаження на суди, оскільки зникне потреба у скануванні чи фізичному сортуванні документів

Фінансові компанії небанківської групи "ВСК Груп", спільно з держпідприємством "Інформаційні судові системи", вперше в Україні реалізували legaltech-рішення для автоматизованого подання групових позовів до позичальників у секторі мікрокредитування. На сьогодні розіслано понад 5 тисяч електронних позовних заяв до судів.

"Завдяки інтеграції корпоративної CRM-системи з API Електронного суду Державної судової адміністрації (ДСА) з’явилась технічна можливість формувати та подавати до 5000 позовів за 60 хвилин. Для цього використовується спеціальний модуль API Електронного суду, розроблений для юридичних осіб із масовим судовим навантаженням. Крім цього, у CRM-систему автоматично підтягуються всі документи по справам. Такий підхід дозволяє повністю оцифрувати весь ланцюжок подання й супроводу позову та оперативно реагувати на судові події", — повідомляє Сергій Велікданов, засновник небанківської фінансової групи "ВСК Груп".

Дане партнерство стало прикладом ефективної взаємодії держсектору й бізнесу у сфері legaltech та цифрової трансформації. У компанії цінують професійну та технологічну підтримку з боку ДСА та ДП "Інформаційні судові системи", завдяки яким реалізовано інтеграцію з інфраструктурою "Електронного суду".

Цифровізація судового документообігу дозволить зменшити навантаження на суди, оскільки зникне потреба у скануванні чи фізичному сортуванні документів. Передбачається оптимізація витрат на поштову кореспонденцію завдяки переходу всіх процесуальних дій в онлайн. Також знижується фінансове навантаження на позичальників. Вартість судового збору при електронному поданні позовної заяви скорочується на 20%.

Автоматизоване подання групових позовів вплине на діяльність факторингових агентств, банківського сектору, операторів ЖКГ та інших компаній, які працюють із великими масивами позовів.

Як зазначає Сергій Велікданов, компанія бачить потенціал використання цієї інфраструктури для створення єдиної платформи цифрового судочинства в секторі масових стягнень.

Нагадаємо, запуск у 2021 році вебінтерфейсу "Електронного суду" виявився неефективним для компаній, які працюють з груповими позовами. Так, подання 1000 позовних заяв могло займати до одного місяця і потребувати роботи 15 спеціалістів.