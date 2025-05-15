Від власника СТО до "Підприємця року 2024": історія Валерія Голика

Після повномасштабного вторгнення у 2022 році всі бізнеси Валерія не тільки збереглися, а й продовжили розвиватися

Голик Валерій Володимирович отримав звання "Підприємець року 2024" у категорії "Майстер фінансової стратегії" за версією Ukrainian Business Award. Ця нагорода стала визнанням його ефективного управління, стратегічного мислення та здатності масштабувати бізнес навіть у складних умовах воєнного часу.

Кар’єрний шлях Валерія розпочався у 2011 році, коли він заснував свій перший бізнес — СТО "Єнот Сервіс". Це був невеликий проєкт для друзів, спрямований на якісний сервіс, а не на прибуток. У 2016 році Валерій відкрив ресторан Amster Damster, натхнений особистою любов’ю до Нідерландів. Хоча досвіду у ресторанному бізнесі тоді не було, заклад працює й донині. У підприємницькому досвіді були й невдачі — сервіс доставки Foodzilla не виправдав очікувань і був закритий.

Сьогодні Валерій є засновником спортивного клубу Sport Plaza, співзасновником клубу "Національ" та ресторану Amster Damster, а також членом інвестиційного комітету Kliwla Family Office. У кожному з цих бізнесів він відповідає за ключові напрямки: фінанси, організацію процесів, стратегічне планування, комунікацію з фондами та впровадження новацій.

Після повномасштабного вторгнення у 2022 році всі бізнеси Валерія не тільки збереглися, а й продовжили розвиватися. Спортивні клуби було розширено, додано нові послуги — тренування з боксу, йоги, спеціальні абонементи для військових. Було створено унікальний літній майданчик для тренувань просто неба в центрі Києва, а клуб "Національ" знаходиться під землею, тому під час тривоги функціонує як укриття для клієнтів. В обох спортивних клубах встановлено автономні джерела живлення.

Команда збереглася — у клубах працює по п’ять тренерів, чотири з яких з Валерієм уже багато років. У компанії діє політика лояльності до персоналу: основний % вартості тренування отримує тренер, а не клуб. Це дозволяє утримувати професіоналів і забезпечувати високий рівень сервісу.

Особливу увагу Валерій приділяє безпеці клієнтів та розвитку соціальних ініціатив. У клубах діє постійна знижка 50% для військовослужбовців, понад 60% — для студентів. Крім того, Валерій як фінансовий експерт надає консультації спортсменам з інвестицій.

У майбутньому Валерій планує розширювати бізнес, відкривати нові формати закладів, інтегруючи українські традиції з сучасною гастрономією, та розвивати напрямок спортивної реабілітації для військових. У фокусі також залишається залучення інвестицій у проєкти з відбудови економіки України.

Нагорода Ukrainian Business Award є підтвердженням не лише ділової інтуїції Валерія Голика, а й його здатності будувати сталий бізнес, який витримує виклики та стає опорою для команди, клієнтів і суспільства загалом.