"Водний світ" випустив неочікувану рекламу – про яйця

Реклама "Водного світу": несподіваний сюжет про яйця демонструє, що якість бренду не потребує реклами – вона говорить сама за себе.

Новий рекламний ролик від "Водного світу" підкорює мережу своїм несподіваним сюжетом. Тут не про рибу, не про морепродукти і не про крабові палички.

А про… яйця! Тож, "Водний Світ" почав виробляти яйця? Ні.

І це не просто гра слів чи маркетинговий експеримент – це філософія, що нагадує нам про початок усього.

"День починається з омлета, омлет починається з яйця, а яйця – початок всього… Але ж життя вийшло з води!", – йдеться у відео.

Чи це справді реклама яєць? Так, але ні. Це сміливий хід, що підкреслює незмінне: "Водний світ" реклами не потребує, бо "Водний світ" є "Водний світ".

Цим роликом "Водний світ" ще раз підкреслює свою беззаперечну позицію на ринку. Бренд не потребує реклами – адже якість говорить сама за себе.