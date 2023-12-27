Впровадження 6-місячних контрактів з реалізації деревини відтерміновується

Планувалося, що пілотний проєкт буде проходити з використанням торгів однієї з ліцензованих платформ – Українська універсальна біржа.

За словами керівника біржі Сергія Гладкого, технічно компанія повністю готова до проведення відповідного експерименту, проте під час розробки відповідних регламентів експертами було виявлено деякі аспекти в діючій нормативно-правовій базі, які затримують цей процес.

"Впровадження довгострокових контрактів сьогодні є одним з напрямків розвитку системи реалізації необробленої деревини. Цей інструмент, який відповідає запитам учасників ринку, може стати ефективним механізмом в майбутньому. Технічно вся еко-система реалізації ресурсу готова до впровадження пілотного проєкту, але для того, щоб відповідні торги проходили у чітких межах правового поля, потрібно вносити юридичні правки. Саме цей процес й відтерміновує відповідний запуск", – зазначив Сергій Гладкий, директор УУБ.

Також керівництво біржі повідомило, що для вирішення зазначеного питання необхідно провести додаткові консультації з регулятором (НКЦПФР) щодо внесення відповідних змін в нормативно-правові акти та проходження певних дозвільних процесів.