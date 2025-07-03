Впровадження Медичного стандарту "Планування сім’ї" як реагування на демографічну кризу в Україні

Демографічна ситуація в Україні наразі є одним з найгостріших викликів, зокрема і через повномасштабну війну росії проти України

3 липня 2025 року у Києві відбулася Національна конференція "Інтеграція послуг з планування сім'ї в систему первинної медичної допомоги та їхня взаємодія зі спеціалізованою медичною допомогою".

Захід, організований БФ "Здоров'я жінки і планування сім'ї" спільно з Міжнародною федерацією планування сім’ за фінансової підтримки Alliance for Open Society International, зібрав провідних експертів, представників державних органів та медичних фахівців для обговорення ключових аспектів репродуктивного здоров'я в Україні.

Першочергова мета конференції — презентація нового Медичного стандарту "Планування сім'ї", який знаходиться наразі на етапі громадського обговорення. Цей документ покликаний уніфікувати та підвищити якість надання послуг з планування сім'ї на всіх рівнях медичної допомоги.

Демографічна ситуація в Україні наразі є одним з найгостріших викликів, зокрема і через повномасштабну війну росії проти України. Якщо нічого не робити, уже у 2050 році нас може бути 25,2 млн, за оцінкою Інституту демографії. У таких умовах послуги з планування сім'ї стають не просто медичними послугами, а стратегічним елементом національної безпеки та відновлення країни.

Валерія Соручан, начальниця відділу первинної та екстреної медичної допомоги, та медицини катастроф Департаменту медичних послуг МОЗ України, підкреслила: "Збереження української нації є пріоритетом держави в умовах війни. Саме інтеграція послуг з планування сім'ї на первинній ланці є ключовим інструментом для покращення репродуктивного здоров'я та забезпечення здорової нації нашої країни в майбутньому. Новий Стандарт медичної допомоги "Планування сім’ї" стане дорожньою картою для кожного лікаря".

Репродуктивний тиск на жінок — це не вирішення цього питання, адже не держава, а саме жінка має вирішувати чи хоча вона народжувати дітей, коли саме, скільки та з якою перервою. У цьому і полягає сама суть планування сім’ї.

Галина Майструк, виконавча директорка БФ "Здоров’я жінки і планування сім’ї", наголосила на важливості включення сімейних лікарів у цей процес.

"Ми переконані, що саме сімейний лікар має ініціювати діалог щодо планування сім'ї та окреслювати його основні рамки. Для цього необхідно розробляти нові інструменти, залучати необхідні ресурси, а також застосовувати сучасні підходи та методології. Саме це є ключовою метою роботи нашого Фонду та основою самого Стандарту".

На заході учасники обговорили національні пріоритети у сфері планування сім’ї і практичні аспекти застосування нового Стандарту на первинній та вторинній ланках медицини. Конференція стала важливою платформою для обміну знаннями та досвідом, підтвердивши спільне прагнення до розбудови сильної та ефективної системи охорони здоров'я в Україні, що відповідає сучасним викликам та потребам суспільства.