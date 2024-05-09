Видавництво "Ранок" отримало відзнаку "Бізнес року 2023" від Ukrainian Business Award

Премією Ukrainian Business Award відзначають найуспішніші українські компанії різних видів діяльності. Щороку експерти UBA оцінюють понад 800 номінантів, із яких обирають лише кілька переможців із найкращими досягненнями.

Цього року нагороду в категорії "Business of the Year 2023" отримало й харківське видавництво "Ранок", офіційна церемонія нагородження якого відбулася 27 квітня в межах фестивалю "Книжкова країна". Уже 27 років видавництво спеціалізується на створенні якісної навчальної та художньої літератури для дітей. Понад третина українських учнів навчається за підручниками "Ранку", а його книги для дітей і молоді отримують відзнаки на різних літературних преміях і мають великий попит навіть за кордоном.

На сьогодні видавництво "Ранок" активно співпрацює з міжнародними партнерами зі США, Великої Британії, Польщі, ОАЕ, Німеччини, Грузії, Угорщини, Словенії, Швеції та інших країн. Зокрема, це єдине українське видавництво, що створює спільні проєкти з такими голлівудськими студіями, як The Walt Disney Company і Pixar Animation Studios.

В Україні та за кордоном працює понад 30 офіційних представництв компанії. Завдяки злагодженій роботі великої команди та мережі сучасних логістичних центрів по всій Україні видавництво "Ранок" оперативно опрацьовує інтернет-замовлення та здійснює доставку своєї продукції в будь-які країни світу.

"Для нас велика честь отримати нагороду "Бізнес року 2023". Перемога в цій премії стала можливою лише завдяки наполегливій роботі великої команди видавництва "Ранок", яка, попри всі виклики, продовжує працювати над створенням якісних підручників і книжок для багатьох українських учнів і читачів. Дякуємо експертам Ukrainian Business Award за цю відзнаку, що підтверджує наші успіхи та високі результати. Ця нагорода стане для нас заохоченням і стимулом для подальшого розвитку й вдосконалення. Ми продовжимо робити все, щоб ставати кращими з кожним днем і допомагати в цьому й нашим читачам через наші книжки. Мрій. Кохай. Читай", — зазначає генеральний директор видавництва Віктор Круглов.

"Ранок" — це перше українське видавництво, що почало використовувати електронні додатки у своїх підручниках і розробило власну інтерактивну платформу для навчання. Як лідер серед українських освітніх видавництв "Ранок" увійшов до Європейської асоціації видавців навчальної літератури та є єдиним представником України в цій організації. Кілька років тому видавництво відкрило свою власну школу, що розташована в Харкові.

Майже 50% продукції видавництва створено на екопапері з вторинно переробленої сировини. Це перше видавництво України, що видало книгу з упаковок Tetra Pack. А також перше видавництво, що випустило книгу, повністю створену штучним інтелектом. Крім того, у 2021 році видавництво долучилось до Глобальних Цілей міжнародної організації ООН, метою яких є сприяння сталому розвитку сучасного світу.