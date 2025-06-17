Виконання форвардних контрактів на Українській універсальній біржі: ринок демонструє стабільність

Наприкінці 2024 року ДП "Ліси України" вперше вийшло на торги форвардними контрактами на Українській універсальній біржі, з терміном поставки деревини у першому півріччі 2025 року.

За результатами торгів укладено 55 форвардних контрактів, за якими реалізовано 351 тис. м³ необробленої деревини.

Поставка продукції здійснюється у 10 регіонах України, зокрема: Сумській, Рівненській, Волинській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Житомирській, Чернівецькій, Івано-Франківській та Закарпатській областях.

Станом на середину червня 2025 року достроково виконано 31 контракт, в межах яких вже поставлено понад 324,5 тис. м³ деревини. Це свідчить про високий рівень відповідальності сторін, своєчасне виконання зобов’язань і належну торгову дисципліну. Це підтверджує і загальний відсоток виконання форвардних контрактів, який становить 91,62%.

Форвардні контракти зарекомендували себе як ефективний інструмент для планування постачань і стабілізації цін на сировинні товари, зокрема на ринку необробленої деревини. Біржові механізми забезпечують прозорість угод, знижують ризики та зміцнюють довіру між учасниками.

"Ми отримали чітке підтвердження того, що ринок готовий до довгострокових зобов’язань. Механізми біржової торгівлі дають змогу забезпечити передбачуваність і надійність виконання контрактів. Це створює передумови для зростання довіри між продавцями та покупцями, а також формує нову системну модель економічної взаємодії", – зазначає Сергій Гладкий, директор Української універсальної біржі.

Українська універсальна біржа продовжує формувати умови для розвитку цивілізованого ринку, який гарантує справедливе ціноутворення, зниження ризиків і прогнозованість для всіх учасників торгового процесу.