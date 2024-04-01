Як грати в Баден-Баден?

Азартні ігри популярні, оскільки дають змогу не тільки розважитися, а й виграти в разі удачі. Одним із найцікавіших змагань є "Баден-Баден". Це різновид гри блекджек.

Класика

Найпопулярніші у світі карткові ігри – блекджек, баккара та покер. Остання передбачає змагання між гравцями, тому для неї створюють окремі покер-руми, наприклад, GGPoker. У блекджеку противниками є клієнт та круп'є, тому ця гра легко вписується у формат стандартних автоматів та лайв-ігор у казино.

Мета традиційного блекджека — отримати комбінацію карт, максимальна кількість очок у якій дорівнює 21 або ближче до цього числа, ніж у дилера, але без перевищення.

У грі використовується стандартна колода з 52 карт. Карти від 2 до 10 рахуються за номіналом, картинки (король, дама, валет) приносять 10 очок, туз може дорівнювати 1 або 11 очкам залежно від ситуації.

Під час гри гравець і дилер отримують по дві карти. Гравець має право взяти додаткову карту (просити "ще") або перейти до поточної суми очок. Дилер зобов'язаний діяти відповідно до правил, наприклад, повинен брати карти доти, доки не набере 17 очок.

Гравець виграє, якщо його останні очки ближче до 21, ніж у дилера, або якщо в дилера перебір (більше 21). Якщо кількість очок у гравця і дилера однакова, гра завершується внічию.

Якщо гравець отримує карту з 10 очками (10, валет, дама, король) на перших двох картах, це і називається блекджек.

Здача перших двох карт, з якими ви зіткнулися, абсолютно неможлива в деяких варіантах блекджека. Раніше під час дострокової здачі відвідувачі могли скинути погані руки і забрати половину своїх ставок назад до того, як дилер перевірить наявність природної ставки або запропонує страховку. Це правило було дуже вигідним для відвідувачів, оскільки давало невелику перевагу перед казино, і в результаті призвело до його скасування.

Як ми казали, блекджек — одна з найпопулярніших карткових ігор у світі, і позмагатися з ним може, мабуть, тільки покер. Якщо ви хочете спробувати удачу ще й у цій стратегічній грі, загляньте на покер-рум Vbet.

Правила Баден-Баден

Для гри даються дві колоди. Якщо круп'є зірвав блекджек — він перемагає навіть у тому разі, якщо у гравця аналогічно сильна комбінація карт. Ще однією особливістю є можливість спліту виключно один раз. Правило підходить тільки для абсолютно однакових карт, тобто поділ, наприклад, короля і дами неможливий.

Якщо гравець має 6 і більше карт, але загальна сума балів не перевищує 21 — він стає переможцем незалежно від результатів інших гравців.

У грі ви також можете подвоїти ставку за умови, що перша комбінація в сумі дорівнює від 9 до 11.

Можливість забрати деяку суму після першої роздачі неможлива. Гра не передбачає наявність відмови.

Інші варіації гри

Блекджек — захоплива карткова гра, що має безліч варіацій із деякими відмінностями в правилах. Вона користується високою популярністю завдяки своїй простоті. Гра має стратегічний характер і вимагає лише трохи удачі.

Нижче наведено таблицю, у якій показано різні види гри та їхні особливості.

Назва Особливості Світч Два бокси. Якщо круп'є має 17 очок, необхідний добір. Можливий обмін. Понтун Можливе подвоєння в разі спліту. Казино забирає банк у разі нічиєї. Не можна мати менше 14 очок. Американський У дилера з самого початку є дві карти, одна з яких відкрита. Прогресивний Розігрується накопичувальний джекпот за умови, що туз приходить перший.



Є ще гра у відкриту, коли дилерські карти кладуться сорочкою вниз.

Деякі варіанти блекджека мають додаткові варіанти ставок, що дає змогу сміливішим гравцям вигравати великі виплати за номінальних ставок. Додаткові ставки бувають різних форм, але їх усіх об'єднує одне: вони збільшують довгостроковий прибуток казино.

Ще одна важлива річ, яку слід мати на увазі, це те, що перевага казино за додатковими ставками тісно пов'язана з таблицею виплат.

Переваги гри у варіанти блекджека

Гравцям навряд чи набридне блекджек, оскільки в цій грі стільки різновидів, що, навіть якщо грати в неї регулярно, ви не зможете випробувати всі варіанти протягом дуже довгого часу. Наразі існує понад 100 різних версій гри.

• Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри;



• Участь в азартних іграх не може бути джерелом доходів чи альтернативою роботі.



