Як сприйняття бренду впливає на вибір споживачів: аналіз експертів центру "Вибір Країни"

Експерти Аналітичного центру "Вибір Країни" провели дослідження та визначили точки дотику споживачів та брендів, що є головними у більшості сфер.

На другому році війни українці вже вправно перевіряють, які бренди не купувати, оскільки вони досі представлені в росії. За даними проєкту "Припиніть бізнес із росією" (KSE) близько 3,5 тис компаній із 94 країн та 58 галузей "перефарбували себе" та продовжують працювати в рф. Як ці фактори вплинули на український ринок в цілому?

Українці ретельно вивчають пакування товарів, інформацію в інтернеті про репутацію брендів, відгуки. Більше віддають перевагу українським брендам замість іноземних, що стимулює конкурентну боротьбу серед вітчизняних компаній.

Як маркування "Вибір Країни" впливає на сприйняття бренду

Взаємодія споживачів з компаніями починається задовго до безпосереднього продажу та відбувається через різні канали, що впливає на сприйняття бренду.

Експерти Аналітичного центру "Вибір Країни" провели дослідження та визначили точки дотику споживачів та брендів, що є головними у більшості сфер:

рекомендація знайомих (як правило більшість людей радяться або рекомендують),

відгуки українців про послуги або товари на маркетплейсах та профільних сайтах,

позиції в гугл,

розвиненість сайту та соціальних мереж (на сьогодні їх розвиток впливає найбільше на сприйняття бренду),

якість консультації (по телефону, у месенджерах, в точка продажу),

пакування товарів.

Кожна з цих точок у воронці продажів є важливою. На кожному з цих етапів споживач робить висновок щодо бренду, тому необхідно досліджувати свій рівень у всіх маркетингових каналах комунікацій і виділятися серед інших.

"Щоденно команда аналітичного центру виступає у ролі таємних покупців за Авторською методикою "Споживчих уподобань" для аналізу якості обслуговування українців. Також оцінює кожен з каналів сприйняття бренду. Один раз на рік Аналітичний центр "Вибір Країни" обирає одну компанію у кожній сфері за високими показниками оцінки точок дотику з клієнтами. Та просуває переможців через всі наявні маркетингові інструменти, бо українці заслуговують на краще!", — Сергій Чабан, провідний аналітик Аналітичного центру "Вибір Країни".

Переглянути перевірені бренди українського ринку можна в інстаграм Аналітичного центру "Вибір Країни": https://www.instagram.com/award.com.ua/