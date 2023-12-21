Як технології допомагають заробляти українцям під час війни

Під час повномасштабної війни в Україні багато сфер життя зазнали змін. Багато людей були вимушені покинути свій дім, багато людей втратили свої домівки та рідних. На фоні цієї кризи, підприємства почали шукати можливості адаптуватися під нову реальність. Дехто робив релокацію, дехто ставив бізнес на паузу в надії що це все на 2-3 тижні, а дехто просто звільняв людей та закривав бізнес. Багато компаній пішли по останньому шляху, що призвело до збільшення людей які шукають роботу. За останні два роки українці спробували себе в якості фрилансерів, працівників які працюють віддалено, а дехто взагалі спробував будувати кар’єру з нуля в новому для себе сегменті.

Таким сегментом для багатьох стало страхування. В той час коли всі скорочували кількість працівників та закривали офіси, страховики збільшували довкола себе активних агентів, які можуть пропонувати та укладати страхові угоди зустрічаючись на території партнера. Саме таким чином страховий сегмент отримав багато нових агентів. Приріст стався в основному через міграцію в більш спокійні регіони, та пошук роботу на новому місці. Найчастіше роздивляються всі варіанти заробітку.

Безкоштовне навчання з працевлаштуванням здається цікавою пропозицією. Найчастіше приймається рішення спробувати сили. Курс пояснює які страхові продукти мають стабільний попит, як їх пропонувати та де шукати клієнтів. Агенти починають пробувати себе. Звісно що на початку дуже складно, але якщо не здаватися, через певний період наполегливої праці можна сміливо казати що все вийшло. За цей період, молоді агенти міняють фокус з одного страхового партнера на іншого, тому що клієнти дуже часто хочуть саме те, чого в одній компанії знайти неможливо. Через ці причини згодом єдиним вірним вибором стає співпраця з Insurs Online, тут є з чого обрати, та сформувати унікальну пропозицію від якої клієнти вже не можуть відмовлятися.

Можливо це досвід, а можливо дійсно справа в партнерах з якими ти співпрацюєш. Але це не єдиний шлях. Через анулювання ліцензій страховиків, багато спеціалістів, маючи великий досвід, хочуть працювати у страховому бізнесі далі. Обирають часто Insurs Online, тому що це вирішує питання диверсифікації страхового портфеля у різних страховиків. Окрім цього ця платформа – потужна CRM система, яка враховує потреби страхового агента: нагадування про подовження договорів, облік, і т.ін. з постійними оновленнями які спрощують роботу та допомагають масштабуватися.