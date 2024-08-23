Як вберегти Apple MacBook від передчасного виходу з ладу

МакБуки довговічні та стабільні. Виробник зробив усе можливе, щоб вони ламалися якомога рідше. Заводський брак трапляється вряди-годи, а решта проблем виникають хіба як наслідки неправильної експлуатації.

Регулярне оновлення ОС

Потрібно регулярно оновлювати Apple Mac Pro й Air, адже операційка постійно вдосконалюється, отримує додаткові функції. Оновлення сприяють покращенню продуктивності, допомагають ноутбуку максимально довго триматися на плаву і не втрачати актуальність.

Уважність та зосередженість

У половині випадків ноути потрапляють до сервісних центрів через недбалість власників. Ось ТОП помилок, які допускаються через неуважність та недостатню зосередженість:

Закриття кришки, коли на "палубі" лептопа щось лежить. Розташування МакБука на краю стола, де його легко зіштовхнути. Випадкове залиття рідиною: водою, кавою, соком або газованкою. Випускання з рук під час швидкого руху.

Усі ці хиби влітають в копійчину, адже запчастини до преміального лептопа не можуть коштувати дешево. Це не означає, що поряд з MacBook потрібно ходити навшпиньки. Достатньо не розсіювати увагу на відтяжні фактори під час використання.

Грамотна підготовка до транспортування

Ноутбуки Apple часто використовуються для роботи на ходу. Зокрема — під час подорожей. Підготовка до транспортування передбачає купівлю корисних аксесуарів:

Захисного чохла або сумки з амортизувальних матеріалів;

повербанка, який зарядить батарею у разі відсутності доступу до електромережі;

накладки на клавіатуру — для додаткового вологозахисту та запобігання забрудненню і стиранню клавіш.

Правильне заряджання

Зарядка не за правилами тягне за собою негативні наслідки. Поширена проблема — порушення цілісності роз’єма живлення. Призводить до цього необережне поводження:

Різке висмикування штекера з гнізда, підключення наосліп, потрапляння у "вхід" дрібного сміття та пилюки, зберігання ноута в невідповідному місці.

Ще одна неприємність — вихід з ладу контролера живлення або самого акумулятора. Причини наступні:

Сильне перегрівання або переохолодження,

використання неякісного адаптера або пошкодженого кабелю,

тривалий "простій" у розрядженому стані.

Убезпечити батарею допомагають активація у налаштуваннях оптимізованого режиму заряджання. Також відключення непотрібних функцій та фонових процесів. І дотримання температурного режиму.

Зберігання у недоступному для тварин місці

Домашнім улюбленцям подобається сидіти на ноутбуках, адже ті гріються під час роботи. Збоку це може здатися милим, але на практиці — шкодить. Якщо МакБук включений і відкритий, кіт здатен "наклацати" зайвого на клавіатурі. Шерсть потрапляє у роз’єми та призводить до погіршення роботи системи охолодження. Бруд та сліди кігтів псують зовнішній вигляд.

Скільки років прослужить MacBook — залежить від умов експлуатації. В середньому, можна розраховувати на 6-8 років стабільної роботи.