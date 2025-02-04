Як взяти онлайн мікрокредит із поганою кредитною історією?

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Коли всі традиційні джерела фінансування відмовляють, є кілька альтернативних способів отримання коштів, про які коротенько буде розказано у цій статті.

Мікрокредити

Це один із найдоступніших і найпопулярніших варіантів. Мікрокредитами МФО користуються щороку мільйони українців, з кожним роком кількість таких позик зростає. Компанії, що пропонують мікрокредити, надають позики навіть клієнтам із поганою кредитною історією. Щоправда, слід враховувати таку важливу обставину, як високі відсоткові ставки за мікрокредитами, які значно вищі, ніж у банківських кредитів.

Оформити мікрокредит у МФО можна у будь-який час доби, незалежно від дня тижня. Зробити це можна на сайті МФО після проходження стандартної процедури реєстрації. Весь процес оформлення кредиту від початку реєстрації до отримання кредитних коштів, як правило, не триває більше однієї години. При повторних кредитуваннях у тій МФО, де клієнт має вже акаунт, на отримання кредиту йде 10-15 хвилин.

ВАЖЛИВО! Ретельно вивчайте умови мікрокредитування, щоб бути впевненим у тому, що зможете погасити кредит і не потрапити до боргової ями. Можна спробувати подати заявку на онлайн кредит у Firstcredit.com.ua

Заставні кредити

Якщо позичальник має цінні речі (нерухомість, автомобіль, техніка), можна взяти кредит під заставу. Банки та ломбарди пропонують такі варіанти, але важливо пам'ятати про ризик втрати застави у разі невчасного повернення кредитних коштів. Кредит під заставу можуть отримати клієнти з поганою кредитною історією. Ломбард взагалі не цікавитиметься кредитною історією свого клієнта, оскільки, гарантією повернення кредитних коштів є заставне майно. Розмір кредиту залежить від цінності застави. Чим дорожча застава, тим більшу суму кредиту може отримати позичальник. Але, треба розуміти, що розмір кредиту буде в кілька разів меншим від реальної вартості застави.

Позики у знайомих чи друзів

За наявності довірчих відносин із кимось, можна спробувати позичити невелику суму під слово честі чи під розписку. Слід сказати, це далеко не однозначний варіант вирішення фінансової проблеми. Адже не дарма ж народ вигадав приказку "Хочеш втратити друга, займи йому грошей".

Альтернативні варіанти

Якщо попередні три варіанти вирішення фінансової проблеми не підходять, то можна спробувати альтернативні способи.

Позики від приватних осіб. Є платформи, на яких можна попросити гроші у приватних осіб чи інвесторів. Це може бути краудфандинг або P2P-кредитування.

Фриланс. Швидкий спосіб заробити – тимчасово взяти додаткові проєкти через фриланс платформи. Правда, цей варіант підходить лише в тому випадку, якщо користувач має відповідні знання або досвід.

Продаж непотрібних речей. Ви можете продати непотрібні речі через спеціалізовані дошки оголошень (наприклад, OLX). Такий спосіб допоможе швидко зібрати необхідну суму.

Кредитні картки. Власникам кредитних карт, на яких є кредитні кошти, можна розглянути варіант переведення в готівку доступного ліміту, однак, банки за це, як правило, беруть високий відсоток.