Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали
Пресреліз
14.11.2023, 16:18

Які фрукти та овочі українці полюбляють найбільше: інфографіка від VARUS.UA

Які фрукти та овочі українці полюбляють найбільше: інфографіка від VARUS.UA - Фото

Фахівці VARUS.UA підготували статистику найбільш популярних овочів та фруктів, які купували українці за останні 6 місяців

Нестача вітамінів в організмі людини знижує активність імунної системи. Щоб організм отримав необхідну кількість вітамінів, мікроелементів та інших корисних речовин, споживання рекомендованої МОЗ кількості овочів та фруктів є основою щоденного здорового харчування. Як показують дослідження, українці слідкують за своїм здоров'ям, в їхньому раціоні присутня достатня кількість фруктів та овочів.  

Фахівці VARUS.UA підготували статистику найбільш популярних овочів та фруктів, які купували українці за останні 6 місяців. 

ТОП-овочів

Українці полюбляють картоплю. Це один із найпопулярніших овочів серед покупок. Картопля сміливо займає перше місце в рейтингу, купили її аж 539,8 тонни за пів року. Цибуля ріпчаста, з показником продажів у 256,9 тонни, посіла друге місце. Морква (189,6 тонни), помідори (162,4 тонни) та огірки (89,9 тонни) також увійшли в ТОП-5 популярних овочів, підкреслюючи підхід українців до здорового харчування.

ТОП-фруктів

Яблука стали справжнім фаворитом серед фруктів, посідаючи перше місце, їх купили 220,1 тонни. Цікавий факт про популярність бананів серед українців — вони найчастіше з усіх фруктів зустрічаються в чеках. За останні пів року їх купили 131,7 тонни. Тож банани впевнено завойовують друге місце. Виноград (37,6 тонни), лимони (36,7 тонни) і персики (23,8 тонни) також входять у ТОП-5 уподобань клієнтів VARUS.UA

ТОП-5 найпопулярніших грибів

Чому гриби такі популярні? По-перше, вони смачні і їх можна використовувати у багатьох стравах. По-друге, гриби дуже корисні, вони містять багато клітковини, яка відповідає за зниження холестерину у крові.  

В асортименті мережі представлено різноманіття грибів, включаючи печериці вагові (54,4%), печериці фасовані (33%), гливи фасовані (8%), гливи вагові (1%) і екзотичні та інші гриби (4%). 

Найбільше всього українці купують печериці вагові (25,1 тонни) та печериці фасовані (7,10 тонн). Третє місце займають гливи фасовані (2,43 тонни). Також клієнти не забувають про гливи вагові (1 тонна), екзотичні та інші гриби (1,6 тонни). 

Найпопулярніші сухофрукти та цукати 

Не можна оминути увагою таку смачну категорію товарів, як сухофрукти та цукати. Найчастіше українці обирають:

  • Сухофрукти вагові (27,7%);
  • Сухофрукти в упаковці (26,5%);
  • Горіхи та насіння в упаковці (25,5%);
  • Горіхи та насіння вагові (12,1%);
  • Суміші сухофруктів і горіхів в упаковці (8,1%). 

Найпопулярніші види горіхів 

Коли мова заходить про горіхи, то тут дійсно величезний вибір їхніх різновидів. Розглянемо найпопулярніші горіхи, які завоювали серця українців:

  • Різні види арахісу (смажений солоний, сушений та смажений у шкарлупі);
  • Безліч видів мигдалю (солоний, смажений у лушпайці, в білому та молочному шоколаді та інші);
  • 20 типів фундука (смажений, карамелізований, свіжий та в молочному шоколаді);
  • Різноманіття кеш’ю (смажений, в молочному, білому та чорному шоколаді, сушений та солоний);
  • Макадамія (у шкарлупі та очищений);
  • Волоський горіх (сушений очищений та в шкарлупі);
  • Смачна фісташка (смажена солона);
  • Бразильський горіх (сушений очищений);
  • Кедровий горіх (сушений очищений). 

Резюмуючи, за нашим даними найбільшу долю продажів VARUS.UA займають сухофрукти та цукати (28,3%), друге місце за долею займають горіхи та насіння (24,9%), а третє місце впевнено посідають свіжі овочі (17,8%). Серед інших товарів можна знайти:

  • Свіжі фрукти (13,5%);
  • Свіжа зелень (12,5%);
  • Гриби (2%); 
  • Свіжі ягоди (1%). 

Тож додавати фрукти, овочі та горіхи до свого щоденного раціону необхідно протягом усього року. Наш організм потребує підтримки. Особливо це важливо в перехідні сезони, коли погіршується погода і знижується імунітет. І саме тут на допомогу приходять свіжі фрукти, овочі, сухофрукти та горіхи. 

Для тих, хто цінує якість продуктів та турботу про здоров'я, даруємо промокод POMIDOR зі знижкою 5% на продуктовий шопінг до 15.12.2023. Заходь на сайт varus.ua, обирай свої улюблені фрукти, овочі та горіхи, активуй промокод та чекай на доставку від VARUS.UA.  

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Відправити:
Теги: овочі, varus, фрукти
Новини бізнесу
Read all news
Популярне
Останні новини
Всі новини
 