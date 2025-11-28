ЄС інвестував 19.5 млн євро в професійну освіту України

27 листопада відбулася презентація результатів проєкту "EU4Skills: Модернізація інфраструктури професійно-технічної освіти в Україні", що фінансується Європейським Союзом і реалізується Німецьким банком розвитку KfW у співпраці з Українським фондом соціальних інвестицій та Міністерством освіти і науки України.

У межах проєкту ЄС інвестував 19.5 млн євро у модернізацію та оснащення 15 закладів професійної освіти у 7 регіонах України.

Хенрік Вітфельт, Керівник Відділу державні фінанси, підтримка бізнесу та соціальна політика Представництва ЄС в Україні, наголосив: "Підтримка професійної освіти — це довгострокова інвестиція в стабільність і відбудову України. Сучасні, добре оснащені заклади допомагають забезпечити здобуття студентами практичних навичок, необхідних в умовах конкурентної економіки. Європейський Союз і надалі відданий співпраці з Україною та її партнерами для розбудови стійкої й орієнтованої на майбутнє системи професійної освіти".

Модернізовано 8 закладів професійної освіти. Загальна площа оновлених приміщень – 16 254 м²: навчальні корпуси, майстерні, лабораторії, інженерні системи. У низці училищ забезпечено безбар’єрний доступ та створено сучасні освітні простори, які працюють як міні-виробництва.

Так, у Рівненському коледжі ресторанного і готельного бізнесу створено лабораторії переробки молока, пивоваріння, харчових технологій та навчальний готель. Студенти працюють із професійним обладнанням, опановуючи процеси так, як вони відбуваються на реальних підприємствах. Завдяки цьому заклад відкрив дві нові професії та розширив партнерську мережу ще на дев’ять компаній. "Я була дуже здивована, що тут все настільки сучасно. Мрію відкрити власну кав’ярню і готувати тістечка, як у топових шефів", — ділиться студентка Галина Олексійчук.

Ще 5 училищ отримали сільськогосподарську та дорожньо-будівельну техніку майже на 4 млн євро: 43 одиниці машин та 35 комплектів запчастин і навчальних агрегатів. Завдяки проєкту у ВПУ №22 м. Сарни створено навчально-практичний центр "Центр інноваційного транспорту для дорожнього будівництва", де навчаються працювати на сучасній техніці.

Крім того, 2 заклади в постраждалих від війни регіонах були оснащені 96 одиницями сучасного обладнання, що забезпечує безперервність освітнього процесу навіть за складних умов.