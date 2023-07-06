За перше півріччя 2023 року на УУБ реалізували пиломатеріалів на понад 1 млрд 449 млн грн

Українська універсальна біржа, попри воєнний час, проводить успішні торги пиломатеріалами. Так, за перше півріччя поточного року було проведено 838 торгів даним ресурсом з 471 учасником. Було реалізовано 403,365 тис. куб. м пиломатеріалів на понад 1 млрд 449 млн грн.

Найбільші продажі відбулись у Чернівецькій, Житомирській, Сумській, Волинській та Рівненській областях. Попит мали пиломатеріали з таких порід як сосна – 39,45% у загальній структурі продажів, – дуб 15,65%, твердолистяні – 11,57%, хвойні – 10,83% відповідно та інші.

"Якщо до червня 2022 року пиломатеріали можна було придбати переважно у державних підприємств за прямими контрактами, то зараз лісгоспи реалізують свою продукцію на прозорих, конкурентних біржових торгах. Це відбулось завдяки рішенню тодішнього Голови Держлісагентства Юрія Болоховця. Такий крок дозволив зробити ринок збалансованим та відкритим. Знизив ризики створення корупційних схем, збільшив прибутки лісових господарств та відповідно відрахування у державний бюджет", – зазначив директор Української універсальної біржі Сергій Гладкий.