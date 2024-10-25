Захистіть свої статки: спеціальні пропозиції від Aufort для українців

Ціни на золото зросли на 35% у 2024 році, перевищивши $2700 за унцію. Інвестори обирають золото на тлі економічної нестабільності.

Ціни на золото зросли найбільше за останні вісім років, піднявшись більш ніж на 35% у 2024 році та нещодавно перевищивши позначку $2700 за унцію. Це зростання відображає невизначеність на світових ринках і підвищений попит на безпечні активи. З огляду на побоювання щодо інфляції, інвестори обирають золото як надійний варіант. Що далі чекає на ціни золота?

Основні чинники, що впливають на ціни золота

Зростання цін на золото спричинене побоюваннями щодо інфляції, геополітичними напруженнями та економічною нестабільністю. Інвестори звертаються до золота як засобу збереження вартості.

Ще одним важливим фактором є закупівля золота центральними банками. Центральні банки нарощують свої резерви для захисту від девальвації валют, підтримуючи ціни та створюючи позитивну динаміку.

Прогноз цін на золото

Аналітики прогнозують подальше зростання цін на золото. Якщо інфляція залишатиметься високою, а побоювання щодо рецесії зростатимуть, попит на золото як на захисний актив збережеться. Ринкові прогнози показують, що ціна може перевищити $2900 вже наприкінці цього року або на початку наступного. Порівняно з ризиковими інвестиціями, золото виділяється як стабільна альтернатива.

Для українців нинішня економічна невизначеність є можливістю

З огляду на нестабільність місцевої валюти, інвестиції в золото можуть захистити заощадження від девальвації. Золото як довгостроковий засіб збереження вартості є особливо привабливим в умовах непередбачуваних часів.

Чому варто інвестувати з Aufort?

Aufort пропонує надійну платформу для українців, яка дозволяє купувати реальне золото, що зберігається в Австрії у сховищі GVS.

Aufort реєструє всі покупки золота у блокчейні, що забезпечує прозорість і безпеку. Крім того, Aufort робить активи в золоті доступними без жодних обмежень.

Наша платформа проста у використанні — дозволяє купувати золото за кілька кліків. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором, чи новачком, Aufort робить інвестиції в золото зрозумілими та безпечними.

Захистіть своє багатство вже сьогодні — спеціальна пропозиція

На честь нашого запуску в Україні Aufort пропонує ексклюзивну можливість — зареєструйтеся вже сьогодні та отримайте подарунок у вигляді золота! Захистіть своє фінансове майбутнє, приєднавшись до тих, хто зберігає свої статки завдяки стабільності золота, та відкрийте для себе переваги володіння справжнім золотом разом з Aufort.