Запотівають окуляри? Лазерна корекція вирішує проблему за лічені хвилини. Пояснює офтальмохірург

Ті, хто носить окуляри чи лінзи, взимку особливо гостро відчувають пов’язані з цим незручності. Позбутися їх допомагає лазерна корекція зору

Коментує офтальмолог медичного центру "Ексімер" Київ, лікар вищої категорії Сергій Анатолійович Прожога.

Чому саме взимку люди частіше задумуються про лазерну корекцію?

– Це логічно. В холодну пору року стає помітно, наскільки окуляри обмежують свободу. Вони запотівають щоразу, коли людина заходить у приміщення. Металева оправа холоне на морозі. А контактні лінзи часто провокують сухість та подразнення, бо повітря стає сухішим через опалення. Пацієнти приходять і кажуть буквально: "У мене очі втомлюються ще до обіду".

Лазерна корекція повертає комфорт буквально за одну процедуру. Людині вже не потрібно нічого вдягати, знімати, протирати чи купувати. Ви встаєте вранці — і просто бачите. У будь-яку погоду. Без запотівання, без подразнення.

Часто люди бояться самої ідеї операції. Як їм допомогти подолати страх?

– Важливо розуміти, що лазерну корекцію застосовують понад 30 років, і сучасні технології – це зовсім інший рівень. Ми в "Ексімер" працюємо на новітніх лазерах світових виробників, в тому числі фемто-лазері, які надзвичайно точно змінюють форму рогівки, щоб дати людині ідеальну гостроту зору. Процедура безболісна, триває кілька хвилин, а методику підбираємо індивідуально: в залежності від очних характеристик, потреб людини, її професії.

Тобто "універсального рішення" по вибору методики корекції не існує?

– Саме так. У когось астигматизм, хтось має високу короткозорість. Є ті, хто хоче позбутися окулярів через роботу: водії, військові, спортсмени, пілоти, плавці. Є пацієнти з тонкою рогівкою. Потреби різні – і технології сьогодні дозволяють адаптувати корекцію під кожну людину.

В лазерній операційній

Ви згадували про сучасні методики. Що вони дають пацієнту?

– Сьогодні людина хоче не просто бачити, а бачити класно. Її вже не влаштовують якісь середні показники. Основні вимоги – це якість і комфорт. І ми в "Ексімер" це забезпечуємо. Новітні 5D технології створюють високу чіткість і контрастність зору вдень і ввечері, навіть у сутінках. Важливо, що вони мінімізують ризик появи гало- ефектів – що особливо цінують водії. Людина після корекції бачить природно, без обмежень.

Ви, як спеціаліст з майже 40-річним досвідом, можете у декількох словах сказати, в чому головна перевага лазерної корекції?

– У свободі. Повній. Взимку ця різниця відчувається найбільше. Ви не думаєте про оптику, не витрачаєте гроші на лінзи, розчини, контейнери. Не знімаєте окуляри, щоб протерти запітнілі скельця. Не мерзнете від металевої оправи. Ви просто бачите. Це дуже швидко змінює якість життя.

Тобто корекція – не данина моді, а реальна інвестиція в комфорт?

– Саме так. Люди часто навіть не уявляють, наскільки легше стає після того, як перестаєш залежати від оптичних засобів. Особливо у сезон морозу, вітру й перепадів температур.

Що б ви порадили тим, хто ще вагається?

– Прийти на діагностику. Вона покаже, чи підходить вам корекція та яку саме методику обрати. А далі – просто дати собі шанс бачити світ без перешкод. Більшість моїх пацієнтів потім кажуть: "Чому я не зробив цього раніше?"

Офтальмологічний центр "Ексімер" працює на підставі ліцензії МОЗ України серії АЕ №571523, виданої 13 листопада 2014 року ТОВ "Ексімер-Київ" (ЄДРПОУ 39371273) за адресою м. Київ, вул. Ділова (Димитрова), 5-Б