Запуск торгів довгостроковими контрактами в лісовій галузі

З липня 2021 року необроблена деревина реалізується виключно на ліцензованих біржових торгах, що забезпечує формування справедливої та ринкової ціни на ресурс. Основним видом були так звані "квартальні" торги, тобто поставка деревини відбувалась протягом календарного кварталу. Потрібно зазначити, що відповідно до даних моніторингу протягом 2024 року спостерігається рекордне виконання біржових контрактів – понад 90%.

Попри гарні показники, керівництво лісової галузі разом з біржами продовжують розвивати ринок та впроваджувати нові інструменти.

В ДП "Ліси України" анонсували запуск торгів довгостроковими, а саме 6-місячними, контрактами, що дозволить підприємствам краще планувати свою виробничу діяльність.

Торги розпочнуться вже в першій декаді листопада, і до продажу буде запропоновано понад 450 тис. куб. м деревини. Серед них близько 200 тис. куб. м лісоматеріалів круглих хвойних порід та понад 250 тис. куб. м деревини дров’яної. Обсяги лотів варіюватимуться від 3 до 12 тис. куб. м, що дасть можливість учасникам торгів обирати оптимальні варіанти відповідно до своїх потреб.

Довгострокові контракти не тільки надають додаткові гарантії, але й забезпечують виробництва сировиною на тривалий термін. Це дозволяє підприємствам оптимально організовувати свої виробничі процеси, знижувати ризики, пов’язані з коливаннями цін на ринку, та забезпечувати стабільність у постачанні сировини.

"Нашою ключовою метою було створити дійсно ринкові гнучкі алгоритми, які б сприяли відкритості ринку для всіх сегментів (від малого до великого), балансу інтересів держави та приватного бізнесу", – зазначає Юрій Болоховець, генеральний директор ДП "Ліси України".

"Цей інструмент став можливим завдяки ефективному діалогу між ДП "Ліси України", ліцензованими товарними біржами, профільними асоціаціями та бізнесом. Оператори торгів технологічні вже готові до їх проведення. Це своєю чергою забезпечує узгодженість інтересів усіх учасників ринку. Ймовірно, що наступним кроком вже буде впровадження торгів річними контрактами", – зазначив Олег Падалка, директор Асоціації "Біржові та електронні майданчики" під час круглого столу, який відбувся 25 жовтня у м. Рівне.