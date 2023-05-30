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30.05.2023, 12:15

Будівлю готелю "Ермітаж" у Києві придбали на майданчику УУБ

Будівлю готелю "Ермітаж" у Києві придбали на майданчику УУБ - Фото

Конкуренція у 39 учасників та збільшення ціни у 15 разів. Відбувся успішний онлайн аукціон із продажу двох нежитлових будівель у центрі столиці – на вул. Б. Хмельницького, 26. Це пам’ятка історії та культури місцевого значення, де у минулому розміщався готель "Ермітаж".

Зручна локація у серці Києва та великі площі у понад 5 тисяч кв. м. відкривають перед бізнесом тут чималі перспективи. Тож на об’єкт претендувало аж 39 учасників, які запекло перебивали ставки конкурентів до останнього. Як результат, стартова вартість – а це кошти, які підуть на підтримку економіки та армії країни – зросла у 15 разів: із 21,2 млн грн до 311 млн грн.

Переможцем торгів стало ПАТ "Житомирський меблевий комбінат", який брав участь у аукціоні на майданчику Української універсальної біржі. Професійні консультації менеджерів, їхня постійна допомога у підготовці до торгів та фінансова спроможність інвестора допомогли впевнено здобути перемогу навіть при такій великій конкуренції.

Як зазначають у Фонді державного майна України, продаж будинків на вулиці Богдана Хмельницького став найдорожчим аукціоном з моменту відновлення приватизації у вересні 2022 року.

Прозора приватизація в країні продовжується. Нині у системі онлайн аукціонів близько 100 оголошень із продажу різних об’єктів у всіх куточках України. А це – можливості для розвитку бізнесу як у невеликих селах, так і у великих містах.

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Теги: Українська універсальна біржа, УУБ, готель Ермітаж
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