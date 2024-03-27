ЖИВУЧІ: креативна кампанія Українського маркетинг-форуму порівняла українські бізнеси з кактусами

Український маркетинг-форум завжди супроводжують креативні рекламні кампанії. І щороку вони підсвічують ключові виклики маркетингової індустрії — чи то виживання брендів у ковідну кризу, чи тотальну невизначеність маркетингу під сиренами, чи сміливість українських брендів "зайняти висоту" і працювати під час війни. У 2024 році креативна кампанія УМФ акцентує на живучості українського бізнесу, який подібно до кактуса стійко тримається і розвивається попри виклики війни.

Над розробленням та реалізацією цьогорічної кампанії працювали креативні агенції Chemistry і BelkaStrelka.

У Chemistry розробили ідею та віжуал кампанії. Креативний директор агенції Денис Келеберденко розповідає: "ЖИВУЧІ Українського маркетинг-форуму присвячені українським компаніям-кактусам. Це бізнеси, які не просто продовжують зберігати в собі життя, але й квітнуть у найбільш непридатних для цього обставинах, демонструючи світу природу української стійкості".

Розвинули креативну ідею і розробили стиль цього року в агенції BelkaStrelka.

В агенції розповіли, що продовжувати працювати, підтримуючи економіку країни під час війни, — велика цінність і велика сміливість. І компанії-кактуси — це про витривалість і одночасну крихкість, про сили будувати нове, коли навколо невизначеність і криза.

Рекламна кампанія зосереджена на диджитал-просуванні — сайти і соціальні мережі ЗМІ та інформаційних партнерів 17 УМФ, а також ролики на стримінговій платформі та радіо. Елементи креативу будуть використані й під час самої події, інтегровані в контент та оформлення локації.

Живучість є дуже влучною метафорою щодо цьогорічної події, яка вже втретє пройде під час війни. Адже маркетинг-директори стикаються з новими викликами: виснаженням команд, кадровим голодом та черговою трансформацією маркетингових платформ, щоб відповідати новим запитам від українського суспільства на безпеку, емпатію, інклюзивність, адаптацію ветеранів та впровадження соціальних програм. "Український бізнес, який продовжує інвестувати у розвиток, підтримувати соціальні напрями та змінювати tone of voice у комунікації, щоб більше відповідати новим викликам, є чудовим прикладом побудови кращого майбутнього. Можливо, через війну цього року не прозвучить дуже багато проривних кейсів, але буде багато прикладів системної щоденної роботи", — коментує Ірина Бондаренко, продюсерка Українського маркетинг-форуму.

Український маркетинг-форум існує вже 17 років і щорічно збирає спільноту маркетингових професіоналів. Подія є найбільшим майданчиком, на якому ринок обговорює порядок денний на завтра та аналізує пройдені уроки.

Цього року очікується понад 500 учасників та понад 70 спікерів. Контентна програма запланована одразу у двох залах. Серед важливих тем, які будуть обговорюватись у 2024 році, — непростий шлях міжнародної трансформації українського бізнесу, принципи життєздатного лідерства, трансформація маркетингових стратегій, дієві комунікації в умовах війни, креативний підхід до проведення зборів, зміни на рекламному ринку та багато іншого. Повна програма події доступна на сайті форуму за посиланням https://bit.ly/4auwLwR

Над креативною кампанією працювали:



Український маркетинг-форум

Ірина Бондаренко — продюсерка події

Ольга Гаращенко — керівниця проєкту





Команда Chemistry

Денис Келеберденко — креативний директор

Ростислав Вишневий — артдиректор

Андрій Клименко — копірайтер

Олександра Трачук — дизайнерка

Діана Вишневська — дизайнерка

Галина Сокульська — акаунт-директорка

Аміна Вірчис — акаунт-менеджерка





Команда BelkaStrelka

Анна Кравченко — Art Director

Ольга Кострач — Client service director

Аліна Байрамова — Creative Director

Юра Білий — Owner





Chemistry — незалежна креативна агенція повного циклу, що допомагає українським бізнесам створювати та розвивати бренди з потенціалом до міжнародної експансії.

BelkaStrelka — креативна агенція, що надає послуги з фото- і відео-продакшену та брендингу.