Зростання торгів необробленою деревиною на Українській енергетичній біржі

Українська енергетична біржа, яка після вступу в дію змін у Законі "Про ринки капіталу та організовані товарні біржі", згідно з якими всю необроблену деревину реалізовують виключно на ліцензованих товарних біржах, першою отримала ліцензію на торгівлю даним продуктом.

Торги на УЕБ завжди відкриті, прозорі, конкурентні та доступні кожному і їх кількість та обсяги реалізації деревини постійно збільшуються. Це говорить про те, що Українська енергетична біржа є стабільним та надійним торговельним майданчиком на ринку деревини й має довіру його учасників, про це свідчать показники.

У 2022 році за напрямком "Необроблена деревина" на УЕБ відбулось 1800 торгів, було реалізовано 2,97 млн м3 ресурсу на 8,43 млрд грн (з ПДВ).

У 2023 році відбулось 2 329 торгів, було реалізовано 3,42 млн м3 сировини на 8,52 млрд грн (з ПДВ).

За два квартали 2024 року на УЕБ вже відбулось 2 870 торгів деревиною, продано 2,55 млн м3 сировини на 5,81 млрд грн (з ПДВ).

Загалом, за вказані періоди, на УЕБ відбулось близько 7 тис. торгів даним ресурсом. Постійно збільшується і кількість їх учасників, загальна кількість яких складає вже понад 5 тис.

"Ми створили всі умови для проведення операцій купівлі-продажу деревини, що відповідають стандартам провідних світових бірж. Кількість торгів даним ресурсом та обсяги його реалізації постійно збільшуються. Якщо у 2022 році на УЕБ було проведено 1 800 торгів необробленою деревиною, то у 2023 році – понад 2 300. За 6 місяців 2024 року на УЕБ вже відбулось 2 870 торгів, що є гарним показником з позитивною тенденцією", – розповів заступник генерального директора УЕБ Костянтин Шевчук.