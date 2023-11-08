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РосЗМІ: У Луганську в машині підірвали одного з ватажків терористів "ЛНР" – фото

Этот материал также доступен на русском
08.11.2023, 09:34
РосЗМІ: У Луганську в машині підірвали одного з ватажків терористів
Михайло Філіпоненко (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють, що у тимчасово окупованому Луганську було ліквідовано колишнього ватажка терористів "ЛНР" Михайла Філіпоненко. Telegram-канали, підпорядковані Кремлю, додали, що у його авто спрацювала вибухівка.

Повідомлення про смерть Філіпоненко з'явилась в одному з топпропагандистських ЗМІ Росії вранці 8 листопада. Жодної згадки про ліквідацію чи підрив автівки там не було.

Згодом масовий Telegram-канал, керований Кремлем, повідомив, що син Філіпоненко заявив, що його батька підірвали.

"Вибуховий пристрій спрацював в автомобілі Михайла Філіпоненка, внаслідок якого депутат отримав поранення несумісні з життям – син депутата Іван Філіпоненко", – йдеться у повідомленні.

Фото: Пропагандистські ЗМІ РФ

Фото: Пропагандистські ЗМІ РФ

Фото: Пропагандистські ЗМІ РФ

Раніше колаборанта вже намагалися ліквідувати. 21 лютого 2022 року його автомобіль підірвали поруч із будівлею представництва "ЛНР" у Спільному центрі з контролю і координації режиму припинення вогню (СЦКК), унаслідок чого постраждав водій Філіпоненко.

До 2010 року Філіпоненко був депутатом Ленінської районної ради Луганська від проросійської Партії регіонів. Також до початку збройного протистояння на Донбасі, він працював у ТОВ Барс-Інвест у Луганську.

Як керівник представництва терористів "ЛНР" у СЦКК регулярно поширював дискредитаційні матеріали про нібито порушення Україною Мінських домовленостей та обстріли ЗСУ цивільних тощо.

  • У березні 2023 року у Новій Каховці за допомогою саморобного вибухового пристрою намагалися ліквідувати колаборанта Віталія Гуру.

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Мілана Головань
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