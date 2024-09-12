До Києва прибув президент Естонії – фото

Президент Естонії наголосив, що країна продовжить підтримувати Україну у війні з РФ

Алар Каріс (Фото: x.com/AlarKaris)

Президент Естонії Алар Каріс 12 вересня прибув до України з офіційним візитом. У нього заплановано кілька зустрічей, повідомив він у мережі.

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"Прибув у велике місто Київ. З нетерпінням чекаю на всі зустрічі та обговорення", — написав він та опублікував фото.

Главу іноземної держави зустріли на залізничному вокзалі у Києві. Заздалегідь про його візит не повідомлялося, ймовірно, з метою безпеки.

Каріс зазначив, що приїхав до України, щоб підтвердити "незмінну підтримку" України та її цілей.

"Ми з українським народом у його боротьбі за свободу та незалежність", – написав він.

11 вересня Україну відвідали президент Литви Гітанас Науседа та прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня.

Того ж дня до Києва прибули Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.

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