Фіцо погрожує знову заблокувати санкції, якщо не буде угоди щодо газу з Росії

За словами прем'єра, саме Словаччина наражається на найбільший ризик від припинення поставок російського газу

Роберт Фіцо (Фото: x.com/RobertFicoSVK)

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо готовий підтримати 18 пакет санкцій проти Росії, але за умови досягнення угоди щодо плану припинення імпорту російського газу до Європи до 15 липня. Про це повідомляє Denník N.

Словацький прем'єр переконаний, що гарантії мають бути прямо включені до тексту законопроєкту, який зупинить постачання російського газу.

"Досі ми не погодимося на 18-й пакет, якщо у нас не буде гарантій. Поки що ми діємо лише у формі обіцянок", – сказав Фіцо.

За його словами, у нього вранці 12 липня відбулася "жорстка" розмова з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, і розмова з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Подробиці він розкривати не став.

Фіцо заявив, що зі всієї Європи саме Словаччина нібито наражається на "найбільший ризик" від припинення поставок російського газу. За його словами, це призведе до дефіциту, зростання транзакційних зборів і цін на сировинні товари, а також до загрози позову від російського "Газпрому" на 16 млрд євро.

"Я гарантую, що не відповідатиму "так" на все, аби не виходити за рамки", – резюмував словацький прем'єр.