2023 рік. Брежнєв більше не почесний громадянин Києва
Київська міська рада позбавила радянського диктатора Леоніда Брежнєва звання почесного громадянина столиці. За це рішення проголосували на пленарному засіданні ради.
Брежнєв був першою людиною, якій надали звання "почесний громадянин Києва".
Брежнєв народився 1906 року у місті Кам'янське, сучасна Дніпропетровська область. Був першим секретарем Дніпропетровського і Запорізького обласних комітетів Компартії України.
Він обіймав посаду генерального секретаря ЦК КПСС, найвищу у СРСР, упродовж 18 років.
Окрім нього, звання позбавили радянського військово-політичного діяча Олексія Єпішева та Чионг Тіня, лідера комуністичної партії В'єтнаму.
Згідно з рішенням, позбавлено звання почесного містянина осіб, що були обрані та працювали на керівних посадах у комуністичній партії Радянського союзу, України та інших республік колишнього СРСР, починаючи з секретаря районного комітету і вище.
Також підставою до позбавлення звання є перебування на посадах, робота негласним агентом Комітету держбезпеки СРСР та України чи Головного розвідувального управління, або закінчення вищих навчальних закладів КДБ, окрім технічних спеціальностей.
- 2 травня 2023 року у Київраді повідомили, що Київ розірве договори оренди з УПЦ МП, але після ухвалення закону.
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