2023 рік. Брежнєв більше не почесний громадянин Києва

Київська міська рада позбавила радянського диктатора Леоніда Брежнєва звання почесного громадянина столиці. За це рішення проголосували на пленарному засіданні ради.

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Брежнєв був першою людиною, якій надали звання "почесний громадянин Києва".

Брежнєв народився 1906 року у місті Кам'янське, сучасна Дніпропетровська область. Був першим секретарем Дніпропетровського і Запорізького обласних комітетів Компартії України.

Він обіймав посаду генерального секретаря ЦК КПСС, найвищу у СРСР, упродовж 18 років.

Окрім нього, звання позбавили радянського військово-політичного діяча Олексія Єпішева та Чионг Тіня, лідера комуністичної партії В'єтнаму.

Згідно з рішенням, позбавлено звання почесного містянина осіб, що були обрані та працювали на керівних посадах у комуністичній партії Радянського союзу, України та інших республік колишнього СРСР, починаючи з секретаря районного комітету і вище.

Також підставою до позбавлення звання є перебування на посадах, робота негласним агентом Комітету держбезпеки СРСР та України чи Головного розвідувального управління, або закінчення вищих навчальних закладів КДБ, окрім технічних спеціальностей.

2 травня 2023 року у Київраді повідомили, що Київ розірве договори оренди з УПЦ МП, але після ухвалення закону.

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