2023 год. Брежнев больше не почетный гражданин Киева

Киевский городской совет лишил советского диктатора Леонида Брежнева звания почетного гражданина столицы. За данное решение проголосовали на пленарном заседании совета.

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Брежнев был первым человеком, которому присвоили звание "почетный гражданин Киева".

Брежнев родился в 1906 году в городе Каменское, современная Днепропетровская область. Являлся первым секретарем Днепропетровского и Запорожского областных комитетов Компартии Украины.

Он занимал должность генерального секретаря ЦК КПСС, высшую в СССР, на протяжении 18 лет.

Кроме него, звание лишили советского военно-политического деятеля Алексея Епишева и Чионг Тиня, лидера коммунистической партии Вьетнама.

По решению, были лишены звания почетного горожанина лица, избранные и работавшие на руководящих должностях в коммунистической партии Советского союза, Украины и других республик бывшего СССР, начиная с секретаря районного комитета и выше.

Также основанием для лишения звания является пребывание в должностях или работа негласным агентом Комитета госбезопасности СССР и Украины или Главного разведывательного управления, либо окончание высших учебных заведений КГБ, кроме технических специальностей.

2 мая 2023 года в Киевсовете сообщили, что Киев расторгнет договоры аренды с УПЦ МП, но после принятия закона.

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