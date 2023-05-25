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2023 год. Брежнев больше не почетный гражданин Киева

Цей матеріал також доступний українською
25.05.2023, 14:04
2023 год. Брежнев больше не почетный гражданин Киева - Фото
Киевсовет (Скриншот видео)

Киевский городской совет лишил советского диктатора Леонида Брежнева звания почетного гражданина столицы. За данное решение проголосовали на пленарном заседании совета.

Брежнев был первым человеком, которому присвоили звание "почетный гражданин Киева".

Брежнев родился в 1906 году в городе Каменское, современная Днепропетровская область. Являлся первым секретарем Днепропетровского и Запорожского областных комитетов Компартии Украины.

Он занимал должность генерального секретаря ЦК КПСС, высшую в СССР, на протяжении 18 лет.

Кроме него, звание лишили советского военно-политического деятеля Алексея Епишева и Чионг Тиня, лидера коммунистической партии Вьетнама.

По решению, были лишены звания почетного горожанина лица, избранные и работавшие на руководящих должностях в коммунистической партии Советского союза, Украины и других республик бывшего СССР, начиная с секретаря районного комитета и выше.

Также основанием для лишения звания является пребывание в должностях или работа негласным агентом Комитета госбезопасности СССР и Украины или Главного разведывательного управления, либо окончание высших учебных заведений КГБ, кроме технических специальностей.

  • 2 мая 2023 года в Киевсовете сообщили, что Киев расторгнет договоры аренды с УПЦ МП, но после принятия закона.

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Артём Джерипа
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киевсоветкиевпочетный гражданинЛеонид Брежнев
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