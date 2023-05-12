Неизвестные разбили установленный оккупантами бюст советскому диктатору Владимиру Ленину во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области. Об этом сообщил Мариупольский городской совет.
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"В Мариуполе неизвестные разбили бюст российского вождя, установленный в Городском саду после оккупации города. Соответствующее видео сняли местные жители", – говорится в сообщении.
Отмечается, что российские оккупанты установили бюст в начале 2023 года, хотя "его там никогда не было ".
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