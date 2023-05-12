Неизвестные разбили установленный оккупантами бюст советскому диктатору Владимиру Ленину во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области. Об этом сообщил Мариупольский городской совет.

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"В Мариуполе неизвестные разбили бюст российского вождя, установленный в Городском саду после оккупации города. Соответствующее видео сняли местные жители", – говорится в сообщении.

Отмечается, что российские оккупанты установили бюст в начале 2023 года, хотя "его там никогда не было ".

26 апреля 2023 Google Maps обновили спутниковые снимки Мариуполя: на них появился разрушенный Драмтеатр и новые захоронения.

3 мая в ГУР заявили, что российские оккупанты готовятся к круговой обороне Мариуполя.

8 мая украинские журналисты были награждены Пулитцеровской премией за фотографии Мариуполя во время российской осады.

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