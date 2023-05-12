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В Мариуполе разбили бюст Ленину, который установили оккупанты – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
12.05.2023, 15:50
Видео: Мариупольский городской совет
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Неизвестные разбили установленный оккупантами бюст советскому диктатору Владимиру Ленину во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области. Об этом сообщил Мариупольский городской совет.

"В Мариуполе неизвестные разбили бюст российского вождя, установленный в Городском саду после оккупации города. Соответствующее видео сняли местные жители", – говорится в сообщении.

Отмечается, что российские оккупанты установили бюст в начале 2023 года, хотя "его там никогда не было ".

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Артём Джерипа
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