Каждого коллаборанта мы фиксируем – мэр Мариуполя

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что через год удалось обнаружить "тысячи" коллаборантов в оккупированном Мариуполе. Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

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По словам Бойченко, благодаря работе Telegram-канала "Мариуполь. Сопротивление" проводится фиксация коллаборантов в Мариуполе. Это необходимо, чтобы они получили наказание после деоккупации города.

"Мы фиксируем всех, кто сотрудничает сегодня. Есть отдельная такая работа, которая называется "Мариуполь. Сопротивление". Мы это организовали еще в марте прошлого года. И каждого человека мы фиксируем, чтобы, не дай бог, он не остался без внимания", – сказал городской голова.

На вопрос о том, кто среди коллаборантов, Бойченко ответил, что есть "и руководители, и обычные люди".

"Они были с разной позицией. Кто-то был до этого сугубо с проукраинской позицией, были сугубо патриоты, а сейчас изменили почему-то мнение", – сказал он.

19 марта 2023 года российская пропаганда заявила о приезде российского диктатора Владимира Путина в оккупированный Мариуполь.

28 марта стало известно имя российского офицера, отдавшего приказ о бомбардировке драмтеатра в Мариуполе.

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Артем Джеріпа

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