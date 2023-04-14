UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Каждого коллаборанта мы фиксируем – мэр Мариуполя

Цей матеріал також доступний українською
14.04.2023, 19:22
Каждого коллаборанта мы фиксируем – мэр Мариуполя - Фото
Вадим Бойченко (скриншот из видео)

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что через год удалось обнаружить "тысячи" коллаборантов в оккупированном Мариуполе. Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

По словам Бойченко, благодаря работе Telegram-канала "Мариуполь. Сопротивление" проводится фиксация коллаборантов в Мариуполе. Это необходимо, чтобы они получили наказание после деоккупации города.

"Мы фиксируем всех, кто сотрудничает сегодня. Есть отдельная такая работа, которая называется "Мариуполь. Сопротивление". Мы это организовали еще в марте прошлого года. И каждого человека мы фиксируем, чтобы, не дай бог, он не остался без внимания", – сказал городской голова.

На вопрос о том, кто среди коллаборантов, Бойченко ответил, что есть "и руководители, и обычные люди".

"Они были с разной позицией. Кто-то был до этого сугубо с проукраинской позицией, были сугубо патриоты, а сейчас изменили почему-то мнение", – сказал он.

  • 19 марта 2023 года российская пропаганда заявила о приезде российского диктатора Владимира Путина в оккупированный Мариуполь.
  • 28 марта стало известно имя российского офицера, отдавшего приказ о бомбардировке драмтеатра в Мариуполе.

Читайте также: "Под покровом ночи, как и положено вору": в Минобороны высмеяли видео Путина в Мариуполе

Артем Джеріпа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война мариуполь вадим бойченко коллаборанты
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 