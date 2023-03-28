UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Названо имя ответственного за бомбардировку драмтеатра в Мариуполе – InformNapalm

Цей матеріал також доступний українською
28.03.2023, 11:47
Названо имя ответственного за бомбардировку драмтеатра в Мариуполе – InformNapalm - Фото
Полковник Атрощенко (Фото: InformNapalm)

Атрощенко Сергей Валерьевич — имя российского полковника, который отдавал приказы и контролировал бомбардировки драмтеатра, роддома и детской больницы в Мариуполе. Такие данные в Telegram опубликовал советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко вместе с международным разведывательным сообществом InformNapalm.

Атрощенко – командир в/ч 75387, 960-го штурмового авиационного полка РФ, дислоцирующегося на аэродроме в окрестностях города Приморско-Ахтарска, отмечают в InformNapalm, ссылаясь на данные хактивистов украинской команды "Кібер Спротив".

Фото: InformNapalm

Он родился в городе Овруч Житомирской области, после чего проживал в Липецке и был прописан в Воронеже.

Фото: InformNapalm

Затем, пишут расследователи, некоторое время был прописан по месту службы в в/ч 46451 в пгт. Гвардейское в оккупированном Крыму.

В настоящее время проживает в съемной квартире в Приморско-Ахтарске. Ее адрес удалось установить благодаря документам Атрощенко о вакцинации от COVID-19. До места службы, аэродрома дислокации 960-го штурмового авиационного полка, тоже довольно недалеко — около пяти километров.

По данным Андрющенко, именно с аэродрома в Приморско-Ахтарске взлетали самолеты российской армии.

"С первых недель нами установлено, что самолеты, которыі бомбардировали Мариуполь, взлетали с аэродрома Приморско-Ахтарск. Международное сообщество InformNapalm обнародовало данные командира воинской части летунов-бомбардировщиков оттуда", – написал он.

Фото: InformNapalm

InformNapalm отмечают, что чувствительная и личная информация в материале была опубликована "из-за отказа Атрощенко в сотрудничестве с разведывательными структурами".

Фото: InformNapalm

Кроме того, расследователи пишут, что "при подготовке этой публикации материалы по Атрощенко и его подчиненным были переданы для оформления ордера от Международного уголовного суда".

Читайте также: Зеленский о годовщине бомбардировки театра в Мариуполе: Ответственность найдет всех

Мілана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война мариуполь informnapalm полковник убийства драмтеатр петр андрющенко сергей атрощенко
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 