Названо имя ответственного за бомбардировку драмтеатра в Мариуполе – InformNapalm

Атрощенко Сергей Валерьевич — имя российского полковника, который отдавал приказы и контролировал бомбардировки драмтеатра, роддома и детской больницы в Мариуполе. Такие данные в Telegram опубликовал советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко вместе с международным разведывательным сообществом InformNapalm.

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Атрощенко – командир в/ч 75387, 960-го штурмового авиационного полка РФ, дислоцирующегося на аэродроме в окрестностях города Приморско-Ахтарска, отмечают в InformNapalm, ссылаясь на данные хактивистов украинской команды "Кібер Спротив".

Он родился в городе Овруч Житомирской области, после чего проживал в Липецке и был прописан в Воронеже.

Затем, пишут расследователи, некоторое время был прописан по месту службы в в/ч 46451 в пгт. Гвардейское в оккупированном Крыму.

В настоящее время проживает в съемной квартире в Приморско-Ахтарске. Ее адрес удалось установить благодаря документам Атрощенко о вакцинации от COVID-19. До места службы, аэродрома дислокации 960-го штурмового авиационного полка, тоже довольно недалеко — около пяти километров.

По данным Андрющенко, именно с аэродрома в Приморско-Ахтарске взлетали самолеты российской армии.

"С первых недель нами установлено, что самолеты, которыі бомбардировали Мариуполь, взлетали с аэродрома Приморско-Ахтарск. Международное сообщество InformNapalm обнародовало данные командира воинской части летунов-бомбардировщиков оттуда", – написал он.

InformNapalm отмечают, что чувствительная и личная информация в материале была опубликована "из-за отказа Атрощенко в сотрудничестве с разведывательными структурами".

Кроме того, расследователи пишут, что "при подготовке этой публикации материалы по Атрощенко и его подчиненным были переданы для оформления ордера от Международного уголовного суда".

16 марта 2022 года российские войска целенаправленно уничтожили драмтеатр в центре Мариуполя, где от налетов скрывалось около 1000 мирных жителей. В частности, во дворах драмтеатра было две большие надписи "ДЕТИ", они были видны даже со спутника.

25 марта Мариупольский горсовет, ссылаясь на данные очевидцев, сообщил, что в результате бомбардировки драмтеатра погибли около 300 человек.

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Мілана Головань

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