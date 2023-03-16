UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский о годовщине бомбардировки театра в Мариуполе: Ответственность найдет всех видео

Цей матеріал також доступний українською
16.03.2023, 22:22
Владимир Зеленский (Фото - Офис президента)
Появилось новое видео атаки дрона на российский самолет ДРЛО А-50 на аэродроме в Мачулищах
Появилось новое видео атаки дрона на российский самолет ДРЛО А-50 на аэродроме в Мачулищах
Украинский танк разносит дома в частном секторе Бахмута, в которых засели россияне – видео
Украинский танк разносит дома в частном секторе Бахмута, в которых засели россияне – видео

Все виновные в военных преступлениях против украинцев окажутся в залах Международного уголовного суда и национальных судов. Об этом заявил в видеообращении президент Владимир Зеленский в годовщину бомбардировки россиянами драмтеатра в Мариуполе.

Зеленский подчеркнул, что для привлечения виновных к ответственности будет проведена вся необходимая юридическая работа.

"Всех партнеров, которые для этого необходимы, мобилизуем. Это уже делается", – сказал он.

"У рашизма не получится остаться безнаказанным злом. Наказание будет. Вечная память всем нашим людям, всем взрослым и детям, чьи жизни унес российский террор! Слава каждому и каждой, кто сейчас в бою за Украину! Благодарю каждую и каждого, кто приближает ответственность для государства-зла!" – заявил президент.

  • Львовская студия создала 3D-модель Мариупольского драматического театра к годовщине его бомбардировки российскими оккупантами.
Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленскийвоенные преступлениямариупольответственностьвидеообращениедрамтеатр
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 