Все виновные в военных преступлениях против украинцев окажутся в залах Международного уголовного суда и национальных судов. Об этом заявил в видеообращении президент Владимир Зеленский в годовщину бомбардировки россиянами драмтеатра в Мариуполе.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Зеленский подчеркнул, что для привлечения виновных к ответственности будет проведена вся необходимая юридическая работа.

"Всех партнеров, которые для этого необходимы, мобилизуем. Это уже делается", – сказал он.

"У рашизма не получится остаться безнаказанным злом. Наказание будет. Вечная память всем нашим людям, всем взрослым и детям, чьи жизни унес российский террор! Слава каждому и каждой, кто сейчас в бою за Украину! Благодарю каждую и каждого, кто приближает ответственность для государства-зла!" – заявил президент.

16 марта 2022 года российские войска целенаправленно уничтожили драмтеатр в центре Мариуполя, где от налетов прятались около 1000 мирных жителей. При этом во дворах драмтеатра было две большие надписи ДЕТИ, которые были видны даже со спутника.

25 марта Мариупольский горсовет, ссылаясь на данные очевидцев, сообщил, что в результате бомбардировки драмтеатра погибли около 300 человек. По данным Associated Press, количество погибших может достигать 600 человек.

Львовская студия создала 3D-модель Мариупольского драматического театра к годовщине его бомбардировки российскими оккупантами.

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.