Все виновные в военных преступлениях против украинцев окажутся в залах Международного уголовного суда и национальных судов. Об этом заявил в видеообращении президент Владимир Зеленский в годовщину бомбардировки россиянами драмтеатра в Мариуполе.
Зеленский подчеркнул, что для привлечения виновных к ответственности будет проведена вся необходимая юридическая работа.
"Всех партнеров, которые для этого необходимы, мобилизуем. Это уже делается", – сказал он.
"У рашизма не получится остаться безнаказанным злом. Наказание будет. Вечная память всем нашим людям, всем взрослым и детям, чьи жизни унес российский террор! Слава каждому и каждой, кто сейчас в бою за Украину! Благодарю каждую и каждого, кто приближает ответственность для государства-зла!" – заявил президент.
- 16 марта 2022 года российские войска целенаправленно уничтожили драмтеатр в центре Мариуполя, где от налетов прятались около 1000 мирных жителей. При этом во дворах драмтеатра было две большие надписи ДЕТИ, которые были видны даже со спутника.
- 25 марта Мариупольский горсовет, ссылаясь на данные очевидцев, сообщил, что в результате бомбардировки драмтеатра погибли около 300 человек. По данным Associated Press, количество погибших может достигать 600 человек.
- Львовская студия создала 3D-модель Мариупольского драматического театра к годовщине его бомбардировки российскими оккупантами.
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