Міноборони анонсувало нові сухпайки – зокрема кошерні, халяльні та веганські

МО та Держоператор тилу консультувалися з представниками релігійних громад, громадських організацій та ринку

Ілюстративне фото: АрміяInform

Міністерство оборони анонсувало розширення асортименту сухпайків згідно з релігійними, медичними та етичними потребами військових. Нові раціони мають бути доступні вже у грудні, повідомило оборонне відомство.

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Так, МО оголосило про зміну підходу до формування сухпайків для захисників – у межах ініціативи планують "значно розширити" асортимент харчових наборів, зокрема з'являться рослинні, кошерні та халяльні раціони.

Анонсується, що нові сухпайки стануть доступними для військових вже із грудня 2024 року, коли завершиться розробка та затвердження асортименту наборів.

Міноборони зазначає, що разом з Державним оператором тилу вже провели консультації з представниками Православної церкви України, Української греко-католицької церкви, ісламських та юдейських громад, громадських організацій "Кожна Тварина" та UAnimals (працюють у сфері захисту тварин) та з представниками ринку.

"Ми маємо наближатися до ЄС та НАТО не тільки стандартами, а й в питанні поваги до вибору людини у її вподобаннях. Інклюзивне харчування — це не тільки про зміни сухпайків, це про зміни світогляду й нашу синхронізацію з євроатлантичним вектором", – заявила директорка з управління портфелем проєктів ДОТ Галина Літош.

Загалом учасники зустрічі в Міноборони домовилися надалі співпрацювати щодо розробки оновлених сухпайків, зокрема нададуть свої напрацювання, зауваження, рекомендації та розроблені варіанти раціонів профільному департаменту оборонного відомства.

У грудні 2021 року ГО "Кожна Тварина" повідомляла, що розробляє веганські сухпайки для військових – на той момент було готово вісім других страв й тривала розробка перших.

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